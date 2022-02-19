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Annesi ölen kuzuyu ev ortamında biberonla besliyorlar - Son Dakika

Annesi ölen kuzuyu ev ortamında biberonla besliyorlar

19.02.2022 01:54

Annesi ölen kuzuyu ev ortamında biberonla besliyorlarELAZIĞ Elazığ'da erken doğum sonrası annesini kaybeden kuzu Gündoğan ailesinin maskotu oldu.

Annesi ölen kuzuyu ev ortamında biberonla besliyorlar

ELAZIĞ Elazığ'da erken doğum sonrası annesini kaybeden kuzu Gündoğan ailesinin maskotu oldu. Kuzuya 'Rıfkı' ismini veren aile, hayvana bebek gibi bakıp biberonla besliyor.

Elazığ'ın Sugözü Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Levent Gündoğan'ın 25 koyunu erken doğum yaptı. Doğumun ardından bir kuzunun annesi hayatını kaybetti. Yeğeni Seda Gündoğan erken doğan kuzunun beslenemediğini fark edince hayvanı alıp beslemeye karar verdi. Kuzuyu yanına alan Gündoğan ailesi, adını da 'Rıfkı' koydukları kuzuyla bebek gibi ilgilenerek biberonla besliyor. Gittikleri her yere götürdükleri 'Rıfkı' artık kendilerinin bir parçası oldu.

"Bir bebeğe bakarmış gibi bakıyoruz"

Sugözü Mahallesi'nde amcasıyla birlikte ikamet ettiklerini belirten mahalle muhtarı Seda Gündoğan, "Amcam burada küçük ve büyükbaş hayvancılıkla uğraşıyor. Yaklaşık 25 gün önce koyunlarımız doğurmaya başladı. Yalnız şöyle ilginç bir şey yaşandı. Doğum yapan koyunlardan Rıfkı'nın annesi doğum sırasında öldü. O zamanlar havalar çok soğuktu. Havalar soğuk olduğu için koyunlar da Rıfkı'yı kabul etmedi. Biz de amcamla birlikte Rıfkı'yı evde inek sütüyle beslemeye başladık. Tıpkı bir insan gibi nereye gidersek sürekli bizimle birlikte geliyor. Biz de onu anne sevgisinden mahrum bırakmıyoruz. Nereye gitsek birlikte gidiyoruz. Evin içinde besliyoruz. Sürekli inek sütü veriyoruz. Bunların yanı sıra sosyal tesise beraberimizde getiriyoruz. Zamanının birçoğunu bizimle geçiriyor. Bizde ona çok alıştık. Evde bir bebeğe bakarmış gibi bakıyoruz. Dediğim gibi Rıfkı evimizin bir parçası gibi oldu. Ev halkı da aynı şekilde bir çocukla, bir bebekle oynarmış gibi sürekli Rıfkı'yla oynuyor, onunla zaman geçiriyor" dedi.

Annesi ölen kuzuyu ev ortamında biberonla besliyorlar
Annesi ölen kuzuyu ev ortamında biberonla besliyorlar
Annesi ölen kuzuyu ev ortamında biberonla besliyorlar

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Elazığ, Doğum, İnek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Annesi ölen kuzuyu ev ortamında biberonla besliyorlar - Son Dakika


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