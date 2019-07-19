Son Dakika Haberleri: Annesi ölen sıpayı biberonla besliyorlar
Son Dakika Güncel Haber

Annesi ölen sıpayı biberonla besliyorlar

7 dakika önce

MUŞ'ta henüz 4 günlükken annesi ölen sıpaya vatandaşlar sahip çıktı.

Annesi ölen sıpayı biberonla besliyorlar, System.String[]
MUŞ'ta henüz 4 günlükken annesi ölen sıpaya vatandaşlar sahip çıktı. Vatandaşlar, 'Güllü' ismini verdikleri sıpayı biberonla besliyor.
Merkeze bağlı Karaağaçlı beldesinde doğduktan 4 gün sonra annesi ölen sıpa ortada kaldı. Sahipsiz sıpaya belde sakinleri ve çocuklar sahip çıktı. Sıpayı yanlarında ayırmayan vatandaşlar, onu kahveye bile götürüyor. 'Güllü' ismini verdikleri sıpaya kahvede şeker veren vatandaşlar, günde 4-5 kez de biberonla besliyor. Çocuklar, evlerden getirilen ya da marketten alınan sütle beslenen sıpayla oyunlar oynuyor, eğleniyor. Bede sakinlerinden Erhan Güngörmüş, "Halkımız günde 4-5 defa sıpaya biberon yardımıyla süt veriyor. Sıpa, kahvenin önünden hiçbir yere ayrılmıyor. Sıpa, adeta beldemizin maskotu oldu. Halkımız ve özellikle çocuklar, onu çok seviyorlar. Herkes onunla oynamaya çalışıyor.  Öksüz olduğu için çok seviliyor ve sütü eksik edilmiyor" diye konuştu.
Sıpanın aç olduğu vakitlerde yanlarına geldiğini söyleyen Güngörmüş, "Aç olduğu zaman, sesler çıkarıyor. Çıkardığı sesten anlıyoruz ki aç, bizler de temin ettiğimiz sütü, biberon yardımıyla ona veriyoruz" dedi.
Çocuklardan Abdulsamet Şayık da sıpayla oyunlar oynayarak vakit geçirdiklerini, aç olduğu zamanlarda ise süt ile beslediklerini belirtti.


Karaağaçlı, Güllü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



EPDK'den katkılı akaryakıt düzenlemesi İstiklal Caddesi'nde korku dolu anlar Tiyatro dünyasının acı günü! Tuncer Cücenoğlu hayatını kaybetti İstanbul'da korkunç olay! 22 yaşındaki gencin cansız bedenini kaldırımda buldular

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 09:20:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Annesi ölen sıpayı biberonla besliyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]