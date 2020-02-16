Annesi ölen yavru dağ keçisini biberonla besliyorlar - Son Dakika

KARS Kalesi'ni gezen Kurtuluş Aydemir ve oğlu Hamza, buldukları, annesi telef olan yavru dağ keçisini sahiplendi. Aydemir ailesi, biberonla besledikleri ve Sultan ismini verdikleri yavru keçiyi yanlarından bir an olsun ayırmıyor. Kurtuluş Aydemir, "Bu da evimizin kızı oldu" dedi.

? Kars Kalesi'ni gezen Kurtuluş Aydemir ve oğlu Hamza, bir yavru dağ keçisi buldu. Baba ve oğlu keçiyi evlerine götürdü. Aydemir ailesi, Sultan ismini verdikleri yavru dağ keçisini biberonla besliyor. Kale civarında yaklaşık bir ay önce buldukları keçinin şu anda 9 kilo olduğunu söyleyen Kurtuluş Aydemir, "Oğlumla birlikte gezerken kale civarındaki bir tünelde yavru bir keçi bulduk. Annesi sanırım kurtlar tarafından parçalanmıştı. Bu da annesin yanında perişan bir haldeydi. Orada öylece bıraksak, sanırım o da ölürdü. Yavru keçiyi hemen alıp eve götürdük ve biberonla süt verdik. Kısa sürede o bize bizde ona alıştık. İlk getirdiğimizde 4 kiloydu, şimdi 9 kiloya ulaştı" diye konuştu

Yavru keçiye Sultan adını verdiklerini hatırlatan Aydemir, "Üç erkek çocuğum vardı. Sultan sayesinde bir de kızımız oldu. Onu yanımızdan hiç ayırmıyoruz. Yavru keçiyi her gün dağ gezisine çıkarıyoruz. Cadde ve sokaklarda giderken görenlerin büyük ilgisini çekiyor. Sultan Kars'ın maskotu haline geldi. Birçok kişi onunla hatıra fotoğraf çektiriyor. Sultan'ın da bizim de hayatımız çok değişti" dedi

Sultan'ın araba yolculuğunu çok sevdiğini söyleyen Hamza Aydemirdir ise, "Annesi öldürülen yavru keçiyi alıp eve getirdik. Sultan'da artık ailemizin bir ferdi oldu. Kendisini çok seviyoruz. Zaten mahallede çoğu kişi tanıyor kendisini. İsmiyle hitap edip ziyaretine de geliyorlar. Evimizde ve dükkanımızda bakıyoruz. Sütle besliyoruz. Bizden başkasının elinden de bir şey yemiyor. Babamı daha çok seviyor. Babamla araları daha iyi. Şehirde beraber geziyorlar. Arabaya binmeyi ve gezmeyi çok seviyor" diye konuştu.