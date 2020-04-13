Annesi ölen yavru keçi için zabıtadan biberon istediler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Annesi ölen yavru keçi için zabıtadan biberon istediler - Son Dakika

Annesi ölen yavru keçi için zabıtadan biberon istediler

6 saat önce

Çekmeköy'de korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yaşlı kadın ve torunu anneleri ölen yavru keçilerine süt içirmek için zabıta ekiplerinden biberon istedi.

Annesi ölen yavru keçi için zabıtadan biberon istediler, System.String[]

Çekmeköy'de korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yaşlı kadın ve torunu anneleri ölen yavru keçilerine süt içirmek için zabıta ekiplerinden biberon istedi. Zabıta ekipleri eczaneden biberon alıp yavru keçiyi elleriyle besledi. Renkli anlar ise kameralara yansıdı.

Çekmeköy'de sokağa çıkma yasağından dolayı yavru keçilerine süt ile beslemek için biberon isteyen aileye zabıta ekipleri yardım elini uzattı. Çekmeköy Belediyesi Zabıta ekipleri yapılan çağrıya duyarsız kalmadı. Zabıta ekipleri annesi ölen 2 haftalık keçiye süt içirmek isteyen aileye eczaneden biberon aldılar. Zabıta ekipleri Nişantepe Mahallesi giderek biberonu aileye teslim etti. Bir zabıta memuru yavru keçiye elleriyle süt içirdi. Biberonu alan keçinin sahibi Çekmeköy Belediyesi'ne çok teşekkür etti.

14 Yaşındaki Nidanur Macit, "Çekmeköy Belediyesi zabıtası sağ olsun bize yardım etti. Biberon talebimiz oldu. Biz de 153'ü aradık, 153'te bizi zabıtaya bağladı. Çekmeköy zabıtamız da bize biberon geçirdi çok teşekkür ediyorum. Türkiye lütfen evde kal" dedi.

Çekmeköy Belediyesi Zabıta Komiseri Osman Tunç,"Yavru keçi ile alakalı olarak vatandaşın bir biberon talebi vardı. Biz de ivedi olarak eczaneye giderek söz konusu bir ürünü alıp vatandaşımız getirdik. ve burada keçinin sütü içmesini sağladık. Burada Sayın Ahmet Poyraz başkanımızın öncülüğünde Çekmeköy Belediyesi ve ailesi olarak görevimizin başındayız. Kamu düzen ve güvenliği için her türlü göreve hazırız" şeklinde konuştu.

(İHA)

Çekmeköy, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 09:35 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar pazarlara yöneldi
Eski sevgilisini yola fırlatıp dakikalarca döven şahıs kamerada Burhan Amca, kızının yaşadığı Mersin'de tedavi ediliyor Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum         
16:16
F.Bahçe'nin eski yengesi Rose Bertram, Siri'nin ettiği küfürle neye uğradığını şaşırdı F.Bahçe'nin eski yengesi Rose Bertram, Siri'nin ettiği küfürle neye uğradığını şaşırdı         
16:07
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu         
16:06
Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor         
16:04
Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak "Tarlam Cepte" uygulamasını kullanıma sundu         
15:56
Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder         
15:49
Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti         
15:44
Nazik siparişiyle mutluluk kaynağı olan Burhan amca, hastaneye yatırıldı Nazik siparişiyle mutluluk kaynağı olan Burhan amca, hastaneye yatırıldı         
15:26
Evinden çıkamayan Eda Taşpınar, çatıya çıkarak güneşlendi Evinden çıkamayan Eda Taşpınar, çatıya çıkarak güneşlendi         
15:25
Rakitic'ten Barcelona'ya ayrılık tepkisi: Ben patates torbası değilim Rakitic'ten Barcelona'ya ayrılık tepkisi: Ben patates torbası değilim         
15:22
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Bahçeli'ye özel olarak teşekkür etti İstifa kararından vazgeçen Soylu, Bahçeli'ye özel olarak teşekkür etti         
15:19
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Erdoğan, toplantı sonrası halka seslenecek Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Erdoğan, toplantı sonrası halka seslenecek         
15:15
Survivor Sercan'ın eski aşkları ünlü isimler çıktı! Listede kimler yok ki Survivor Sercan'ın eski aşkları ünlü isimler çıktı! Listede kimler yok ki         
15:13
DSÖ: Koronavirüsün tedavisi için geliştirilen aşıların 3 tanesinde insanlı test çalışmaları başladı DSÖ: Koronavirüsün tedavisi için geliştirilen aşıların 3 tanesinde insanlı test çalışmaları başladı         
14:59
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar pazarlara yöneldi Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar pazarlara yöneldi         
14:57
Rizeli müzisyenin Süleyman Soylu için bestelediği şarkı, paylaşım rekoru kırıyor Rizeli müzisyenin Süleyman Soylu için bestelediği şarkı, paylaşım rekoru kırıyor         
14:55
Unai Emery'ye eski sevgilisinden çarpıcı suçlama: Bana cadı olduğumu söyledi Unai Emery'ye eski sevgilisinden çarpıcı suçlama: Bana cadı olduğumu söyledi         
14:55
Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı         
14:43
Tüfeğini temizleyen kişi, uyuyan kayınvalidesini başından vurdu Tüfeğini temizleyen kişi, uyuyan kayınvalidesini başından vurdu         
14:36
Borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 99 milyar liraya ulaştı Borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 99 milyar liraya ulaştı         
14:32
Balkanlar'dan gelen serin ve soğuk hava, Türkiye genelinde etkili olacak Balkanlar'dan gelen serin ve soğuk hava, Türkiye genelinde etkili olacak         
14:26
Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi         
14:21
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs salgınında 20 Mayıs'tan sonra normalleşmenin başlayacağı düşünülüyor Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs salgınında 20 Mayıs'tan sonra normalleşmenin başlayacağı düşünülüyor         
14:04
Denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi: Yabancı gemilerle virüs kontrolü yapılmadan temas kurulmayacak Denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi: Yabancı gemilerle virüs kontrolü yapılmadan temas kurulmayacak         
13:54
FIFA Yasal Direktörü Emilio Garcia Silvero: Transfer piyasası 1 Temmuz'da açılmayacak FIFA Yasal Direktörü Emilio Garcia Silvero: Transfer piyasası 1 Temmuz'da açılmayacak         
13:40
Türk Eczacıları Birliği Başkanı, maske için eczanelere gidecekleri uyardı: Mesajı bekleyin Türk Eczacıları Birliği Başkanı, maske için eczanelere gidecekleri uyardı: Mesajı bekleyin         
13:38
Brescia Başkanı Massimo Cellino: Lig devam ederse sahaya çıkmayız Brescia Başkanı Massimo Cellino: Lig devam ederse sahaya çıkmayız         
13:33
Şarkıcı Serdar Ortaç, bir kız çocuğu evlat edinmeye karar verdi Şarkıcı Serdar Ortaç, bir kız çocuğu evlat edinmeye karar verdi         
13:33
Koronaya yakalanan Haydar Baş yoğun bakıma alındı! Yaşadığı mahalle de karantina altında Koronaya yakalanan Haydar Baş yoğun bakıma alındı! Yaşadığı mahalle de karantina altında         
13:28
Koronavirüs tedavisi gören Göksel Gümüşdağ 21 gün sonra taburcu oldu Koronavirüs tedavisi gören Göksel Gümüşdağ 21 gün sonra taburcu oldu         
13:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2020 16:28:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Annesi ölen yavru keçi için zabıtadan biberon istediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]