Annesi, ölmemesi için çabaladı ancak başarılı olamadı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Annesi, ölmemesi için çabaladı ancak başarılı olamadı - Son Dakika

Annesi, ölmemesi için çabaladı ancak başarılı olamadı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 41 yaşındaki şahıs, annesinin evinde kendini asarak intihar etti.

Annesi, ölmemesi için çabaladı ancak başarılı olamadı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 41 yaşındaki şahıs, annesinin evinde kendini asarak intihar etti.


Olay, Oikişubat ilçesi Serintepe Mahallesinde meydana geldi. Üngüt Mahallesinde ikamet eden 3 çocuk babası Duran Kılıncer, önceki akşam Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası Serintepe Mahallesindeki annesinin evine geldi. Duran Kılıncer, bir müddet annesi Perihan Kılıncer ile oturduktan sonra, 'sen namazını kıl ben yatacağım' diyerek odadan ayrıldı.


Anne Perihan Kılıncer, namazını kıldıktan sonra uyuduğunu sandığı oğlunun yanına giderek üzerini örtmek istedi. Oğlunun iple kendisini astığını gören anne, asılı olduğu ipi keserek yere indirdi. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalelerine rağmen Duran Kılıncer'in hayatını kaybettiği tespit edildi.


Kılıncer'in cenazesi, olay yeri incelemenin ardından, Kahramanmaraş Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 07:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Depremde hayvanları telef olan vatandaşlara hayvan ve yem desteği verilecek
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Pazartesi günü maddi yardımlara başlıyoruz Burak Yılmaz duyurdu: Beşiktaş'tan depremzedelere 300 bin lira destek Acun Ilıcalı'nın programında depremzedeler için rekor bağış toplandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 01:50:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Annesi, ölmemesi için çabaladı ancak başarılı olamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]