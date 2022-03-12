Annesi Rus, babası Ukraynalı olan piyanist Anjelika Akbar'dan duygusal çağrı - Son Dakika
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Annesi Rus, babası Ukraynalı olan piyanist Anjelika Akbar'dan duygusal çağrı

12.03.2022 18:53
Annesi Rus, babası Ukraynalı olan piyanist Anjelika Akbar'dan duygusal çağrı

Ünlü piyanist ve besteci Anjelika Akbar, Antalya'da düzenlenen diplomasi formunda verdiği konser öncesinde, "Babam Ukrayna, annem Rusya, ben ise Kazakistan doğumluyum. Hepimizin kanı kırmızı renktir.

Ünlü piyanist ve besteci Anjelika Akbar, Antalya'da düzenlenen diplomasi formunda verdiği konser öncesinde, "Babam Ukrayna, annem Rusya, ben ise Kazakistan doğumluyum. Hepimizin kanı kırmızı renktir. Hepimiz aynı havayı soluyoruz. Artık bilinçsizlik zindanından çıkıp hepimiz olduğumuzu idrak etme zamanı geldi. Acilen var mısınız?" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) devam ediyor. Forum kapsamında Bakan Çavuşoğlu bir resepsiyon vererek yerli ve yabancı katılımcılar ile bir araya geldi. ADF'nin tarihi salonundan yürüyen Çavuşoğlu'na konukların ilgisi fazla oldu. Sık sık önü kesilen Çavuşoğlu, davetliler ile fotoğraf çektirerek sohbette bulundu. Daha sonra ise Ünlü piyanist ve besteci Anjelika Akbar ADF salonunda katılımcılara konser verdi.

"ARTIK BİLİNÇSİZ ZİNDANINDAN ÇIKIP HEPİMİZ OLDUĞUMUZU İDRAK ETME ZAMANI GELDİ"

Konser öncesinde kısa bir açıklama yapan Akbar, "Aranızda olmaktan mutluluk duyuyorum. Sosyal medyada birkaç gün önce yazdığım birkaç cümleyi tekrarlamak istiyorum. Babam Ukrayna, annem Rusya ben ise Kazakistan doğumluyum. Hepimiz güneş sisteminde bulunan dünya gezegeni doğumluyuz. Hepimizin kanı kırmızı renktir. Hepimiz aynı havayı soluyoruz. Artık bilinçsizlik zindanından çıkıp hepimiz olduğumuzu idrak etme zamanı geldi. Acilen var mısınız?" dedi.

Akbar'ın sözleri salonda büyük alkış aldı. Bakan Çavuşoğlu ise konser sonrasında Akbar'a çiçek taktim etti.

(Ertuğrul Gün - Akif Yılmaz - Ahmet Serdar Eser/İHA)

Annesi Rus, babası Ukraynalı olan piyanist Anjelika Akbar'dan duygusal çağrı
Annesi Rus, babası Ukraynalı olan piyanist Anjelika Akbar'dan duygusal çağrı
Annesi Rus, babası Ukraynalı olan piyanist Anjelika Akbar'dan duygusal çağrı
Annesi Rus, babası Ukraynalı olan piyanist Anjelika Akbar'dan duygusal çağrı
Annesi Rus, babası Ukraynalı olan piyanist Anjelika Akbar'dan duygusal çağrı
Annesi Rus, babası Ukraynalı olan piyanist Anjelika Akbar'dan duygusal çağrı
Annesi Rus, babası Ukraynalı olan piyanist Anjelika Akbar'dan duygusal çağrı
Annesi Rus, babası Ukraynalı olan piyanist Anjelika Akbar'dan duygusal çağrı
Annesi Rus, babası Ukraynalı olan piyanist Anjelika Akbar'dan duygusal çağrı
Annesi Rus, babası Ukraynalı olan piyanist Anjelika Akbar'dan duygusal çağrı
Annesi Rus, babası Ukraynalı olan piyanist Anjelika Akbar'dan duygusal çağrı
Annesi Rus, babası Ukraynalı olan piyanist Anjelika Akbar'dan duygusal çağrı
Annesi Rus, babası Ukraynalı olan piyanist Anjelika Akbar'dan duygusal çağrı
Annesi Rus, babası Ukraynalı olan piyanist Anjelika Akbar'dan duygusal çağrı
Annesi Rus, babası Ukraynalı olan piyanist Anjelika Akbar'dan duygusal çağrı
Annesi Rus, babası Ukraynalı olan piyanist Anjelika Akbar'dan duygusal çağrı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Annesi Rus, babası Ukraynalı olan piyanist Anjelika Akbar'dan duygusal çağrı - Son Dakika


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