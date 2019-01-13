Annesi Sandığı Köpeği Emen Kedi Görenleri Şaşkına Çeviriyor
1 saat önce
Bursa'nın İznik ilçesinde bir kedinin köpeği emmesi görenleri şaşırttı.
Bursa
'nın İznik
ilçesinde bir kedinin köpeği emmesi görenleri şaşırttı.
İznik'te hayvan barınağı sahibi Fatma Şeren'in sahiplendiği 'Sosis' isimli köpek, yavruyken annesini kaybeden kediye yıllardır annelik yapıyor. Minik kedi annesi öldükten Sosis'i acıktığında emip, aynı zamanda temizliyor. Kedi ile köpeğin arasındaki ilişki görenleri şaşkına çeviriyor. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:45 Kaynak: İHA
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