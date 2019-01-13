Son Dakika Haberleri: Annesi Sandığı Köpeği Emen Kedi Görenleri Şaşkına Çeviriyor

Annesi Sandığı Köpeği Emen Kedi Görenleri Şaşkına Çeviriyor

1 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde bir kedinin köpeği emmesi görenleri şaşırttı.

Annesi Sandığı Köpeği Emen Kedi Görenleri Şaşkına Çeviriyor, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde bir kedinin köpeği emmesi görenleri şaşırttı.

İznik'te hayvan barınağı sahibi Fatma Şeren'in sahiplendiği 'Sosis' isimli köpek, yavruyken annesini kaybeden kediye yıllardır annelik yapıyor. Minik kedi annesi öldükten Sosis'i acıktığında emip, aynı zamanda temizliyor. Kedi ile köpeğin arasındaki ilişki görenleri şaşkına çeviriyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:45 Kaynak: İHA

Bursa, İznik, Güncel
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