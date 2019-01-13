Annesi Sandığı Köpeği Emen Kedi Görenleri Şaşkına Çeviriyor
1 saat önce
Annesi sandığı köpeği emen kedi görenleri şaşkına çeviriyor Kediye annelik eden köpeği görenler hayret ediyorBURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde bir kedinin köpeği emmesi görenleri şaşırttı.
Annesi sandığı köpeği emen kedi görenleri şaşkına çeviriyor
Kediye annelik eden köpeği görenler hayret ediyor
BURSA - Bursa
'nın İznik
ilçesinde bir kedinin köpeği emmesi görenleri şaşırttı.
İznik'te hayvan barınağı sahibi Fatma Şeren'in sahiplendiği Sosis isimli köpek, yavruyken annesini kaybeden kediye yıllardır annelik yapıyor. Minik kedi annesi öldükten Sosis'i acıktığında emip, aynı zamanda temizliyor. Kedi ile köpeğin arasındaki ilişki görenleri şaşkına çeviriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:59 Kaynak: İHA
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