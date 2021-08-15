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Selde annesi telef olan buzağıya gözü gibi bakıyor - Son Dakika

Selde annesi telef olan buzağıya gözü gibi bakıyor

15.08.2021 11:56

Bartın'da meydana gelen sel felaketinde annesi telef olan 10 günlük buzağıya, sahibi gözü gibi bakıyor.

Bartın'da meydana gelen sel felaketinde annesi telef olan 10 günlük buzağıya, sahibi gözü gibi bakıyor.

Bartın'da geçen Salı günü yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen köy Zafer köyü oldu. Köy sakinlerinden Hasan Turgut (49) ile Emine Turgut (49) çiftçinin ahırlarını sel vurdu. 10 gün önce bir tarlada doğan ve adını 'Garip' koydukları buzağıyı selden kurtaran çift, yavru hayvanı evlerinde beslemeye başladı. Selde annesi boğularak telef olan minik buzağı, sütle beslenemediği için sahibi tarafından biberonla mama ile besleniyor. Yetkililerden mama talebinde bulunan Emine Turgut, "İlk önce sağanak yağmur gibi başladı. Gece yarısından sonra sel gibi bir şey oldu. Felaket oldu. Gece 02: 30'a kadar seli yaşadık. Kapıyı açtığımız zaman seviniyor. Annesi de ölünce mamamız da bitti. Elimi emiyor. Bize mama gönderebilirlerse çok seviniriz. Garib'imi böyle besliyorum. Kendisi de emiyor artık biberona alıştı. Tarlada doğdu bu evde de doğmadı annesinden" dedi.

Hasan Turgut ise o anları anlatarak, "Baktım sel olmuş. Buzağıyı kucağıma aldım. Dördüncü kata çıkardım. Dört ineğimiz vardı. Bunun annesi vardı selde öldü. Çok alıştık. İlk günler bir şey yemiyordu. Şimdi yiyor. Muhtar istemişti biz buna çok alıştık. Veremem dedim. Adını da Garip koyduk" dedi. - BARTIN

Selde annesi telef olan buzağıya gözü gibi bakıyor
Selde annesi telef olan buzağıya gözü gibi bakıyor
Selde annesi telef olan buzağıya gözü gibi bakıyor
Selde annesi telef olan buzağıya gözü gibi bakıyor
Selde annesi telef olan buzağıya gözü gibi bakıyor
Selde annesi telef olan buzağıya gözü gibi bakıyor
Selde annesi telef olan buzağıya gözü gibi bakıyor
Selde annesi telef olan buzağıya gözü gibi bakıyor
Selde annesi telef olan buzağıya gözü gibi bakıyor
Selde annesi telef olan buzağıya gözü gibi bakıyor

Hasan Turgut, Bartın, Salı, Sel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Selde annesi telef olan buzağıya gözü gibi bakıyor - Son Dakika


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