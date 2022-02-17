Üye Girişi
ANNESİ, SILA'NIN TABUTUNA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ - Son Dakika

ANNESİ, SILA'NIN TABUTUNA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

17.02.2022 12:24

Giresun'da eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından bıçakla boğazından kesilerek öldürülen Sıla Şentürk'ün cenazesi Giresun Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde alınarak Erikliman köyündeki evine getirildi.

Giresun'da eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından bıçakla boğazından kesilerek öldürülen Sıla Şentürk'ün cenazesi Giresun Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde alınarak Erikliman köyündeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, Yalı Mahallesi Camii'ne getirildi. Cenazede baba Bekir Şentürk taziyeleri kabul ederken anne Asiye Şentürk kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

MUHTAR SÜREKLİ TEHDİTLER ALIYORDU

Erikliman Köyü Muhtarı İsmail Yüksel, nişan bozulunca kızın sürekli tehditler aldığını belirterek, 'Ankara'dan geliyor, burada bir gece otelde kalıyor. Sabah 8.30'da taksi tutup burayı bildiği için geliyor. Köyümüz çok kalabalık değil. Kızımızın babası balıkçı olduğu için denizde, annesi işte, küçük kardeşi okulda. Felçli babaannesiyle beraber evde kalıyor. Olayda babaannesi müdahale edemiyor ve ne yazık ki kızımızı evin üst katında hunharca boğazını keserek katlediyor. Emniyet güçlerimiz kaçamadan yakalıyor. Suç aleti arandı, fakat herhangi bir şey bulunamadı. Böyle bir üzüntüyü hep beraber yaşıyoruz dedi.

YORUMLAR
500

Adli Tıp Kurumu, Sıla Şentürk, Hüseyin Can, Giresun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANNESİ, SILA'NIN TABUTUNA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:19 Ukrayna hava topuyla saldırmıştı, Rusya yanıt verdi! Savaş ihtimali her geçen dakika artıyor
12:16 17 Şubat 2022 Perşembe günü yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 825 liradan işlem görüyor
12:14 FETÖ şüphelisi, dolabın arkasında gizlenebileceğini düşünüyordu! İşte böyle yakalandı
12:10 Yaşamını yitiren Arif Şentürk'ün son görüntüsü ortaya çıktı
12:08 Sadettin Saran: En büyük hayalim Fenerbahçe başkanı olmak! Özat: Kongrede aday değil, Fenerbahçe başkanıdır
11:32 Bu erikleri sadece Arap şeyhleri alabiliyor! Kilosu 2 bin TL
11:48 Bu dilencinin ek işi var! Gündüz dilenci, gece hırsız!
11:58 Sıla, köyünde toprağa veriliyor! İmam nikahlı eşi öldürmüştü!
11:56 Türkiye'nin dış borcu 171,6 milyar dolar! Bir yıl içinde ödenmesi gerekiyor
11:56 Artık kravat takarak, takım elbise giyerek kurtulamayacaklar! Kadın cinayetlerinde iyi hal indirimine son veriliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 12:36:43. #1.11#
SON DAKİKA: ANNESİ, SILA'NIN TABUTUNA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement