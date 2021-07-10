Annesi tarafından öldürülen 5 yaşındaki Eymen'in anıldığı gerekçeli karar, okuyanları hüzünlendirdi - Son Dakika

İzmir'de ormanlık arazide ölü bulunan 5 yaşındaki Eymen, annesi ile erkek arkadaşına verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararında duygusal ifadelerle anıldı. Açıklamada, "Eymen bebeğin bedeninin 2 gün boyunca servis aracında taşınması nedeniyle toprağa kavuşması dahi geciktirilmiştir. Dileğimiz Eymen bebeğin hak ettiği mutluluğu diğer dünyada yaşaması olacaktır. Eymen bebeğin gülen gözleri asla unutulmayacaktır. Ruhun şad olsun Eymen bebek."

Bornova'da 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın 1 Eylül 2019'da ormanlık arazideki çukurda ölü bulunmasıyla ilgili davada, İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi, anne Mine Durak ile erkek arkadaşı Serkan Elçetin'i "nitelikli kasten öldürme" ve "eziyet" suçlamalarından cezalandırdı. Mahkemenin 34 sayfalık gerekçeli kararında ise suça ilişkin bilgi ve kanaatlerin yanı sıra çarpıcı duygusal ifadelere de yer verildi.

CANSIZ BEDENİNİ 2 GÜN SONRA ÇUKURA ATMIŞLAR

Mine Durak ile Serkan Elçetin'in 5 yaşındaki çocuğa sürekli eziyet ettikleri ve dayak attıkları, Mine Durak'ın halasının polise şikayetiyle sanıkların gözaltına alındığı, sanıkların ifadesi ve yapılan yargılama sonucunda çocuğun annesi ve erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü, 2 gün araçta gezdirildikten sonra bir çukura gömüldüğünün anlaşıldığı kararda belirtildi.

CANSIZ BEDENİNİ BAVULA KOYUP KOKMAMASI İÇİN ODA SPREYİ SIKMIŞ

Kararda, anne Durak'ın savunmasının inandırıcı bulunmadığı, bir çocuğun vefatı sonrası anneden beklenen davranışları sergilemediği, güvenlik görevlilerine haber vermediği, tam tersine cesedi sararak bavula yerleştirdiği ve kokmaması için oda spreyi sıktığına dikkati çekildi.

"TOPRAĞA KAVUŞMASI DAHİ GECİKTİRİLMİŞTİR"

Durak'ın minik Eymen'i ormanlık alana götürmeden önce 1-2 gün arabanın arka bölümünde bavulda kalmasına rıza gösterdiği vurgulanan kararda, şunlar kaydedildi: "Annenin cesedi alana götürerek çukura atıp üzerine taşlar yığması Eymen'in öldürülmesi konusunda diğer sanık ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği kanaatini mahkememizde oluşturmuştur. Eymen bebeğin gülerken çekilmiş tek fotoğrafını da üzüntü içerisinde kararımızda paylaşıyoruz. Maktül Eymen Sadık Durak 17 Ekim 2014 doğumlu olup 30 Ağustos 2019'da ne yazık ki her iki sanık tarafından canice öldürülmüştür. Eymen bebeğin küçücük bedeni bir küçük bavula sığsın düşüncesiyle elleri ve ayakları koli bandı ile sarılıp cenin pozisyonunda bavula sıkıştırılmış, bu dünyada hak ettiği mutluluğu alamayan Eymen bebeğin bedeninin 2 gün boyunca servis aracının arkasında taşınması nedeniyle toprağa kavuşması dahi geciktirilmiştir.

"EYMEN BEBEĞİN GÜLEN GÖZLERİ ASLA UNUTULMAYACAKTIR"

2 günün sonunda ormanlık alanda bir su kuyusuna atılarak üzerine konulan taş ve tuğlalar ile Eymen bebeğin bu dünyadaki izleri yok edilmeye çalışılmıştır. Dileğimiz Eymen bebeğin bu dünyaya sığan kısacık ve acılarla dolu ömrünün diğer dünyada ödüllendirilmesi ve hak ettiği mutluluğu diğer dünyada yaşaması olacaktır. Eymen bebeğin gülen gözleri asla unutulmayacaktır. Ruhun şad olsun Eymen bebek."