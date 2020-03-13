Annesi tarafından öldürülen bebeğin cesedi aranıyor - Son Dakika
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Annesi tarafından öldürülen bebeğin cesedi aranıyor

6 saat önce

Adıyaman'da, annesi tarafından dünyaya geldikten 1 gün sonra öldürülen ve çöpe atılan bebeğin cesedi 4 gündür aranıyor.

Annesi tarafından öldürülen bebeğin cesedi aranıyor, System.String[]

Adıyaman'da, annesi tarafından dünyaya geldikten 1 gün sonra öldürülen ve çöpe atılan bebeğin cesedi 4 gündür aranıyor.


İddiaya göre, eşi bilinmeyen bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan ve evlilik dışı bir ilişkiyle hamile olan 4 çocuk annesi olan Fatma U., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek 14 Şubat tarihinde sezaryen doğum ile kız bebek dünyaya getirdi. Bebeği taburcu olduktan sonra eve getirerek burada boğup öldüren anne, bebeğin cesedini de çöpe atmıştı.


Vahşet ise Fatma U.'nun bir süre sonra hastane tarafından bebeğin muayenesi için aranmasıyla ortaya çıkmıştı. Hastane çalışanlarını bir süre oyalayan Fatma U., kendisini sürekli aramaya başlayan hastane çalışanlarına bebeğinin emzirdiği esnada boğularak öldüğünü söylemesi üzerine durum savcılığa bildirilerek inceleme başlatılmıştı.


Polis ekiplerince yakalanan ve suçunu itiraf eden Fatma U., tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edilmiş ve burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.


Annenin öldürdüğü bebeğin cesedi aranıyor


Annesi tarafından henüz 1 günlükken öldürülen ve adı bile konulmayan bebeğin cesedi, Adıyaman Belediyesine bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 20 kişilik ekip kuruldu. Temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekip ile polis ekipleri Adıyaman çöplüğünde arama yaptı. Yaklaşık 4 gündür yapılan aramalar devam ederken bebeğin cesedine ulaşılamadı. Oldukça yoğun çalışan bebek cesedi arama ekibi, kısa sürede bebeğin cesedine ulaşabilmek adına çalışmalarına ara vermeden devam edeceği vurgulandı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:09 Kaynak: İHA
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