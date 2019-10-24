Son Dakika Haberleri: Annesi tarafından uyuşturucu verilen 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldı
Son Dakika 3. Sayfa Annesi tarafından uyuşturucu verilen 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldı

Annesi tarafından uyuşturucu verilen 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldı

27 dakika önce

Annesi tarafından uyuşturucu verilen 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldıAYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde, madde bağımlısı olduğu belirtilen bir anne tarafından uyuşturucu madde verilen 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldı.

Annesi tarafından uyuşturucu verilen 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde, madde bağımlısı olduğu belirtilen bir anne tarafından uyuşturucu madde verilen 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre; dün akşam saatlerinde anneannesi E.Ç. tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne durumu ağır olarak getirilen 10 aylık M.Ç.Ç. adlı bebeği kontrol eden doktorlar bebeğin uyuşturucu madde aldığını belirledi. Hastanede bebeğe ilk müdahaleyi yapan hekimler diğer yandan da durumu polis ekiplerine bildirdi. Durumu ağır olan bebek buradan Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tetkikler neticesinde çocuğa uyuşturucu madde verildiği tespit edilince polis ekipleri tarafından bebeğin annesi G.Ç. ile birlikte yaşadığı erkek arkadaşı D.Y.'yi Sümer Mahallesi'ndeki bir ikamette yakalayarak gözaltına aldı.

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı ve durumunun iyi olduğu, anne ile erkek arkadaşının sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Ailesi tarafından ihmal edilen çocuğun devlet koruması altına alınacağı belirtildi.

Annesi tarafından uyuşturucu verilen 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldı

Nazilli, Aydın, Anne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aydın'da yaşayan bir kadın, 10 aylık kızının yanında uyuşturucu içti: Bebek hastanelik oldu
E-5 Karayolu'nda feci ölüm: Metrobüs üst geçidinden atlayan kadına otomobil çarptı Tartıştığı adamı tabancayla yaralayıp halk otobüsüyle kaçmaya çalıştı, yakalandı Yangın faciasında ölen baba ve 3 çocuğu toprağa verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 12:58:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Annesi tarafından uyuşturucu verilen 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]