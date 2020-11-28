Annesi terzi olursun dedi, 62 yıldır terzilik yapıyor - Son Dakika

Sivas'ta çocukken annesinin terzi olursun dediği 74 yaşındaki Hilmi Arslan, tam 62 yıldır bıkmadan usanmadan terzilik yapıyor.

Kent merkezi Çarşıbaşı mahallesinde 14 metre karelik küçük bir dükkan da terzilik mesleğiyle uğraşan Arslan, mesleğini severek sürdürüyor. Merkeze bağlı Köserlik köyünde dünyaya gelen Arslan, kent merkezine göç ederek birçok terzide çıraklık yaptı. Annesinin 'bu çocuk terzi olur' demesiyle birlikte terzide çırak olarak başlayan Arslan, tam 62 yıldır bu mesleğinden hiç vazgeçmedi. Yıllardır bu mesleğini severek sürdüren ve çırak bulmakta zorlanan Arslan, terzilik mesleğinin teknoloji ile birlikte yok olduğunu söyledi.

Başka bir meslek yapmadı

Terzi Hilmi Arslan, yıllardır mesleğini sürdürdüğünü ifade ederek, "Bu mesleğe 1958 yılında başladım, 62 senedir yapıyorum. Ben çocukken önüme makası koymuşlar annem bu çocuk terzi olur demiş hakikaten de terziliği seçtim. Köyden geldim buraya terziye çırak oldum. 5-6 sene çıraklık yaptım. Ondan sonra kalfa oldum, kalfalıktan sonra da dükkan açtım. Halen çalışıyorum, 62 senedir. İşler eskiden iyiydi ama şimdi iş yok. Konfeksiyondan dolayı. Gençler zaten pantolon diktirmiyor, hep kot giyiyor. Başka meslek yapmadım, 43 sene oldu dükkan açalı. Halen çalışıyorum. 14 metre kare dükkanım. Çırak yok artık, bizim mesleğimiz öldü. Gözlerimde biraz problem varda zorlanmıyorum. Ama az kaldı bırakacağım belki 1 seneye bırakırım" dedi. - SİVAS