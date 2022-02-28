Annesi ve ablası kamuflajını giydi... Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Annesi ve ablası kamuflajını giydi... Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı

28.02.2022 14:41

- Annesi ve ablası kamuflajını giydi.

- Annesi ve ablası kamuflajını giydi... Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı

HATAY - Kuzey Irak'ta Pençe Yıldırım Harekatı bölgesindeki meydana gelen silah kazası sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

Merkez Antakya ilçesi, Altınçay Mahallesindeki baba evinde helallik alınmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze namazının kılınacağı Antakya Mezarlık Kompleksi'ne getirildi. Buradaki törene baba Hüseyin ve anne Cahide ve ablası Halime ve yakınları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Hatay Valisi Rahmi Doğan, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tökel, milletvekilleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Şehidin kamuflajını giyen abla Halime ve anne Cahide Çete metanetlerini korudu.

Kılınan namazın ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin cenazesi, Antakya Şehitliğinde toprağa verildi.

Annesi ve ablası kamuflajını giydi... Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı
Annesi ve ablası kamuflajını giydi... Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı
Annesi ve ablası kamuflajını giydi... Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı

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Son dakika haber... Annesi ve ablası kamuflajını giydi... Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı Son dakika haber... Annesi ve ablası kamuflajını giydi... Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı Şehit Piyade Uzman Çavuş Çete, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı Şehit Piyade Uzman Çavuş Çete, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı Son dakika... Miraç Kandili dolayısıyla Habib-i Neccar Cami'nde şehitlere dualar edildi Son dakika... Miraç Kandili dolayısıyla Habib-i Neccar Cami'nde şehitlere dualar edildi

Piyade Uzman Çavuş, Antakya, Hatay, Şehit, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Annesi ve ablası kamuflajını giydi... Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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