Annesi ve babası koronavirüsü yenen diyetisyenden hastalara ücretsiz hizmet - Son Dakika

Annesi ve babası koronavirüsü yenen diyetisyenden hastalara ücretsiz hizmet

19.10.2020 09:17
Annesi ve babası koronavirüsü yenen diyetisyenden hastalara ücretsiz hizmet, System.String[]

ZONGULDAK'ta yaşayan diyetisyen Tuğçe Çetin (23), anne ve babasının koronavirüse yakalanmasının ardından dengeli beslenmeyle hızla iyileştiklerini görünce çevresindeki hastalar ile hastalığı yenenlere ücretsiz hizmet vermeye başladı.

ZONGULDAK'ta yaşayan diyetisyen Tuğçe Çetin (23), anne ve babasının koronavirüse yakalanmasının ardından dengeli beslenmeyle hızla iyileştiklerini görünce çevresindeki hastalar ile hastalığı yenenlere ücretsiz hizmet vermeye başladı.

Kırıkkale Üniversitesi'nden bu yıl mezun olan ve diyetetik uzmanlığı alanında yüksek lisans yapan Tuğçe Çetin'in hemşire annesi ve memur babası, mart ayında koronavirüse yakalandı. Tuğçe Çetin, hastalığı evlerinde atlatan anne ve babasına hastalık süresince dengeli beslenme konusunda destek oldu. Anne ve babasının hastalığı çabuk atlamasının yanı sıra hastalıktan sonra da toparlanma süreçlerinde destek olan Çetin, dengeli ve yeterli beslenmenin koronavirüsteki önemini fark edince çevresindeki hastalara da destek olmaya karar verdi. Tuğçe Çetin, çevresinde koronavirüse yakalanan ve atlatan başta sağlık çalışanları olmak üzere birçok kişiye ücretsiz hizmet vermeye başladı.

'BESLENMEYE ÇOK DİKKAT ETTİK'Tuğçe Çetin, 10 hastanın evlerine giderek ya da online takip ile hizmet vererek zor süreçlerinde yanlarında olduğunu söyledi. Amacının iyileşmelerine yardımcı olmak olduğunu aktaran Çetin, "Annem ve babam Covid-19'a yakalanınca dengeli beslenmenin iyileşmelerinde ve sonraki süreçte faydalarını bizzat gördüm. Bunu çevremde de uygulamaya karar verdim. Hastalarda beslenmelere çok dikkat ettik. C vitamini takviyesi, balık, et tüketimine, sebze ve meyve tüketimine çok dikkat ettik. Beslenmeyle birlikte hızlı şekilde iyileştiğini gördük. Yeterli ve dengeli beslenmek, su tüketimi, uyku düzeni hepsi bir kombine olarak uygulandığında çok daha iyi sonuçlar alınabiliyor" dedi.'DENGELİ BESLENME COVID-19 SONRASI DA ÖNEMLİ' Covid-19'u atlattıktan sonra da vücut direncinin yükseltilmesi için dengeli beslenmenin çok önemli olduğunu dile getiren Çetin, "Covid hastası iyileştikten sonra hayatımız boyunca sebze ve meyve tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor. Haftada 2 gün balık et tüketimi gerekiyor. Bakliyatlar hayatımızda olması gerekiyor. Tabi ki fazlası olduğunda zararlarını görebiliyoruz. O nedenle bizler beslenme düzeni oluşturuyoruz. Dengeli ve yeterli beslenmeyle sonuçlar daha iyi olacaktır. Burada takip ettiğim hastamız da hızlı bir şekilde iyileşti. Beslenmesine Covid tedavi süresince destek verdik. İyileştikten sonra da beraber hareket ettik. Bunun da etkilerini de çok iyi şekilde gördük" diye konuştu. 'HASTALIĞI ÇABUK ATLATTIM'

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde hemşire olan Filiz Geredeli (44) ise koronavirüse yakalandıktan sonra hastalığı dengeli ve yeterli beslenmeyle daha kolay atlattığını söyledi. Tuğçe Çetin'e verdiği hizmetten dolayı teşekkür eden Geredeli, "Diyetisyenin desteğiyle hastalığı çabuk atlattım. C vitamini, et ve balık bu dönemde çok önemli. Sebze yemekleri de öyle. Dengeli beslenmeye devam ediyorum. Artık daha çok dikkat ediyorum beslenmeme. Tuğçe hanım da bu şekilde bize hizmet veriyor ücret almadan. Bu dönemde çok önemli bir iş yapıyor gerçekten" diye konuştu.


Annesi ve babası koronavirüsü yenen diyetisyenden hastalara ücretsiz hizmet
Annesi ve babası koronavirüsü yenen diyetisyenden hastalara ücretsiz hizmet
Annesi ve babası koronavirüsü yenen diyetisyenden hastalara ücretsiz hizmet
Annesi ve babası koronavirüsü yenen diyetisyenden hastalara ücretsiz hizmet
Annesi ve babası koronavirüsü yenen diyetisyenden hastalara ücretsiz hizmet
Annesi ve babası koronavirüsü yenen diyetisyenden hastalara ücretsiz hizmet
Annesi ve babası koronavirüsü yenen diyetisyenden hastalara ücretsiz hizmet
Annesi ve babası koronavirüsü yenen diyetisyenden hastalara ücretsiz hizmet
Annesi ve babası koronavirüsü yenen diyetisyenden hastalara ücretsiz hizmet

Koronavirüs, Diyetisyen, Zonguldak, Anne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Annesi ve babası koronavirüsü yenen diyetisyenden hastalara ücretsiz hizmet - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi 5 bölgeye sel uyarısı! Türkiye sağanak yağışa teslim oluyor İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesine göre 7 gün sürecek denetimler bugün başlıyor Leicester City'de Çağlar Söyüncü depremi! 3 ay sahalardan uzak kalacak KKTC seçimlerinde çuvallayan anketçi Adil Gür, "Mesleği bırakırım" sözlerini 3 gün sonra yalanladı Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı KKTC'de ipi göğüsleyen Ersin Tatar kimdir? Kariyerinde dikkat çeken Show TV ve Cine5 detayı Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı
SİHA korkusu neler yaptırıyor! Ermenistan, NATO'ya başvurup SİHA korkusu neler yaptırıyor! Ermenistan, NATO'ya başvurup "Karabağ'da kullanılmasına izin vermeyin" dedi         
08:54
Koronavirüs vakalarında düşüş yaşanan Diyarbakır için 'rehavet' uyarısı Koronavirüs vakalarında düşüş yaşanan Diyarbakır için 'rehavet' uyarısı         
08:14
Azerbaycan'dan Ermenistan'a bir darbe daha: Kurmay başkanı öldürüldü, alay geri çekildi Azerbaycan'dan Ermenistan'a bir darbe daha: Kurmay başkanı öldürüldü, alay geri çekildi         
07:48
Bariyere çarpan otomobildeki 2 kişinin ayakları koptu Bariyere çarpan otomobildeki 2 kişinin ayakları koptu         
05:02
Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti         
23:26
Masterchef Duygu Acarsoy, 'Beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu Masterchef Duygu Acarsoy, 'Beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu         
22:46
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı         
21:01
F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu         
20:36
Karı-kocaya baltayla saldıran komşuların görüntüleri kameraya yansıdı Karı-kocaya baltayla saldıran komşuların görüntüleri kameraya yansıdı         
17:25
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur         
14:50
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak         
13:19
Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti         
13:17
Esenyurt'ta uyuşturucu madde kullanan gençlerin hali görenlerin içini acıtıyor Esenyurt'ta uyuşturucu madde kullanan gençlerin hali görenlerin içini acıtıyor         
13:09
Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip "İşletmeyi kapatın" talimatı verdi! Tepkiler üzerine özür diledi         
12:21
Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı         
12:06
İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 09:32:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Annesi ve babası koronavirüsü yenen diyetisyenden hastalara ücretsiz hizmet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei