Annesi ve babası koronavirüsü yenen diyetisyenden hastalara ücretsiz hizmet - Son Dakika

ZONGULDAK'ta yaşayan diyetisyen Tuğçe Çetin (23), anne ve babasının koronavirüse yakalanmasının ardından dengeli beslenmeyle hızla iyileştiklerini görünce çevresindeki hastalar ile hastalığı yenenlere ücretsiz hizmet vermeye başladı.

Kırıkkale Üniversitesi'nden bu yıl mezun olan ve diyetetik uzmanlığı alanında yüksek lisans yapan Tuğçe Çetin'in hemşire annesi ve memur babası, mart ayında koronavirüse yakalandı. Tuğçe Çetin, hastalığı evlerinde atlatan anne ve babasına hastalık süresince dengeli beslenme konusunda destek oldu. Anne ve babasının hastalığı çabuk atlamasının yanı sıra hastalıktan sonra da toparlanma süreçlerinde destek olan Çetin, dengeli ve yeterli beslenmenin koronavirüsteki önemini fark edince çevresindeki hastalara da destek olmaya karar verdi. Tuğçe Çetin, çevresinde koronavirüse yakalanan ve atlatan başta sağlık çalışanları olmak üzere birçok kişiye ücretsiz hizmet vermeye başladı.

'BESLENMEYE ÇOK DİKKAT ETTİK'Tuğçe Çetin, 10 hastanın evlerine giderek ya da online takip ile hizmet vererek zor süreçlerinde yanlarında olduğunu söyledi. Amacının iyileşmelerine yardımcı olmak olduğunu aktaran Çetin, "Annem ve babam Covid-19'a yakalanınca dengeli beslenmenin iyileşmelerinde ve sonraki süreçte faydalarını bizzat gördüm. Bunu çevremde de uygulamaya karar verdim. Hastalarda beslenmelere çok dikkat ettik. C vitamini takviyesi, balık, et tüketimine, sebze ve meyve tüketimine çok dikkat ettik. Beslenmeyle birlikte hızlı şekilde iyileştiğini gördük. Yeterli ve dengeli beslenmek, su tüketimi, uyku düzeni hepsi bir kombine olarak uygulandığında çok daha iyi sonuçlar alınabiliyor" dedi.'DENGELİ BESLENME COVID-19 SONRASI DA ÖNEMLİ' Covid-19'u atlattıktan sonra da vücut direncinin yükseltilmesi için dengeli beslenmenin çok önemli olduğunu dile getiren Çetin, "Covid hastası iyileştikten sonra hayatımız boyunca sebze ve meyve tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor. Haftada 2 gün balık et tüketimi gerekiyor. Bakliyatlar hayatımızda olması gerekiyor. Tabi ki fazlası olduğunda zararlarını görebiliyoruz. O nedenle bizler beslenme düzeni oluşturuyoruz. Dengeli ve yeterli beslenmeyle sonuçlar daha iyi olacaktır. Burada takip ettiğim hastamız da hızlı bir şekilde iyileşti. Beslenmesine Covid tedavi süresince destek verdik. İyileştikten sonra da beraber hareket ettik. Bunun da etkilerini de çok iyi şekilde gördük" diye konuştu. 'HASTALIĞI ÇABUK ATLATTIM'

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde hemşire olan Filiz Geredeli (44) ise koronavirüse yakalandıktan sonra hastalığı dengeli ve yeterli beslenmeyle daha kolay atlattığını söyledi. Tuğçe Çetin'e verdiği hizmetten dolayı teşekkür eden Geredeli, "Diyetisyenin desteğiyle hastalığı çabuk atlattım. C vitamini, et ve balık bu dönemde çok önemli. Sebze yemekleri de öyle. Dengeli beslenmeye devam ediyorum. Artık daha çok dikkat ediyorum beslenmeme. Tuğçe hanım da bu şekilde bize hizmet veriyor ücret almadan. Bu dönemde çok önemli bir iş yapıyor gerçekten" diye konuştu.