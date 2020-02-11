Annesi ve engelli babasıyla sonu aynı oldu - Son Dakika

Ankara'dan engelli babasına bakmak için Adıyaman'a gelen Zeynep Doğan, annesi ve engelli babasıyla birlikte soba faciasına kurban gitti.



Olay, Adıyaman merkeze bağlı Bozhöyük köyünde meydana geldi. Engelli Abdulhamit Karataş (60), eşi Zeliha Karataş (60) ile Ankara'dan engelli babasına bakmak için gelen kızları Zeynep Doğan (32) sobaya kömür atıp yattı. Aynı evin diğer odasında elektrikli ısıtıcı ile ısınan Mehmet Karataş, sabah kalktığında anne ve babasının kalkmadığını fark etti. Odanın kapısını açmak isteyen Karataş kapıyı açamayınca camı kırarak kapıyı içeriden açtı. İçeri girdiğinde annesi, babası ve kardeşinin baygın yattığını geren Mehmet Karataş durumu komşularına bildirdi. Olay yerine 112 ve jandarma ekipleri çağrıldı. Zeynep Doğan'ı aile kendi imkanlarıyla hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri engelli Abdulhamit Karataş ve eşi Zeliha Karataş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Özel hastaneye kaldırılan Zeynep Doğan da yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.



Olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak olay yeri inceleme ekibi ile cumhuriyet savcısına bilgi verdi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı ön otopsi sonrasında cenazeler Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Zeynep Doğan'ın, engelli babası Abdulhamit Karataş'a bakmak için yaklaşık 1 ay önce Ankara'dan baba ocağına geldiği öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN