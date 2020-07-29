Annesi ve eşini öldüren şüpheli için iki kez müebbet hapis cezası istendi - Son Dakika

KADIKÖY'de çiçekçilik yapan eşi ve annesini öldürdüğü gerekçesi ile tutuklu bulunan Tahsin Yüksekova hakkında, "Eşi kasten öldürmek" ve "Üst soydan kişiyi kasten öldürmek" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kadıköy'de 18 Ocak 2020 tarihinde cadde üzerinde çiçekçilik yapan annesi Züifiye Yüksekova ve eşi Seyhan Yüksekova'yı silahla öldüren Tahsin Yüksekova hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.