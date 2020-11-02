Annesi ve ikiz ablalarının ardından Elif de 65 saat sonra kurtarıldı (3) - Son Dakika

İTFAİYE ERİ: ELİF BİZİM MUCİZEMİZ OLDU

Arama kurtarma çalışmaları sırasından 3 yaşındaki Elif Perinçek'e ulaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi İşleri Onbaşı Muammer Çelik, minik kızı kurtarma anlarını anlattı. Çelik, "Bizim ümidimiz hiç bitmez. Sağlıkçılar 'Eks' diyene kadar umudumuzu kaybetmeyiz. Elif için de ümidimizi kaybetmedik. Babası bana, 'Her şeye hazırlıklı ve razıyım' dedi. Ben de ona, 'Allah'ın mucizesi vardır. Belki de onu görürüz. Teslim olma' şeklinde cevap verdim. Babasının bilgi dahilinde bizi yönlendirmesi farklıydı. Depremin oluş şekline ve tecrübelerime göre ters yönden gittim. Bazası ve dolabının arasında olacağını tahmin etmiştim. Gittiğimde Elif orada sırtüstü yatıyordu. Onu kucakladım. Yüzünü temizleyip parmağını tuttum ve bir arkadaşımla kaldırdık. Sağlık kabinine gidene kadar elimi bırakmadı. O çocuk yaşamayı hak ediyor. Elif'in artık İBB'de iftaiyeci ağabeyleri var. İstediği zaman gelebilir çünkü bizim mucizemiz oldu. Biz Elif'i sevdik umarım o da bizi sever" dedi.Hasan AKYILDIZ/Tolga TAHÇI İZMİR, -