Annesi ve ikiz ablalarının ardından Elif de 65 saat sonra kurtarıldı (4) - Son Dakika

Annesi ve ikiz ablalarının ardından Elif de 65 saat sonra kurtarıldı (4)
02.11.2020 10:50
'ELİFİN GÜLÜŞÜNÜ GÖRÜNCE GÖZYAŞLARIMIZI TUTAMADIK'İBB İtfaiye Müdür Yardımcısı Ahmet Yavuz, ümitlerin azaldığı bir anda Elif'in gülüşünü gördükten sonra gözyaşlarını tutamadıklarını belirtti.
'ELİFİN GÜLÜŞÜNÜ GÖRÜNCE GÖZYAŞLARIMIZI TUTAMADIK'
İBB İtfaiye Müdür Yardımcısı Ahmet Yavuz, ümitlerin azaldığı bir anda Elif'in gülüşünü gördükten sonra gözyaşlarını tutamadıklarını belirtti. Yavuz, "Enkazdan çıkarırken Elif, İBB İtfaiyesinden Muammer Çelik arkadaşımızın parmağını sıktı. O sırada hemen bir yoğunlaşma yaşandı. Gözleri açıktı ve kolları oynuyordu. Elif'in gülüşünü gördükten sonra mutluluktan gözyaşlarımızı tutamadık. Buradaki tüm çalışma arkadaşlarımız kahramanlık hikayesi yazıyor. Yemeden içmeden tüm Türkiye'ye umutlu, mutlu, güzel haberler vermeye çalışıyoruz" dedi.
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