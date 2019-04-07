Annesi ve Karısı ile Hırsızlık Yaparken Yakalanan Şahıs "Başlık Parası İçin Çaldık" Dedi.
24 dakika önce
Annesi ve karısı ile hırsızlık yaparken yakalanan şahıs "Başlık parası için çaldık" dedi.
Annesi ve karısı ile hırsızlık yaparken yakalanan şahıs "Başlık parası için çaldık" dedi...Kovalamaca anları kamerada
KONYA - Konya
'da gece saatlerinde bir inşaatın iskele demirlerini çalmaya çalışan şahıs, polis ekiplerini fark edince kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu durdurulan araçta annesi, karısı ve arkadaşıyla birlikte yakalanan şahıs "Başlık parası için çaldık" dedi.
Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Selçuklu
İlçesi Sancak Mahallesi Büşra Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bir süre boyunca kamyonetle gezen ve bir inşaatın önüne durarak inşaat iskele demirlerini çalmaya çalışan 4 kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı polis ekiplerini sokak üzerine geldikleri şüpheliler kamyonetle kaçmaya başladı. Ekiplerin dur ihtarına uymayan şüphelilerin aracı Esenler
Mahallesi Ziyaret Sokakta sıkıştırılarak yakalandı. Yaklaşık 20 kilometre süren kovalamaca ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Durdurulan araçta bulunan Hazar G.,annesi Sümbül G.,imam nikahlı karısı Eşe Fatma B.ve arkadaşı Mehmet Ç., gözaltına alındı. Şüpheliler Konya Numune Hastanesinde sağlık raporunun ardından ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Burada ilk ifadeleri alınan şüphelilerden Hazar G'nin ilk ifadesinde "Eşim Fatma B.,'yi kaçırarak evlendik. Başlık parasını toplamak çaldık" dediği ileri sürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:25 Kaynak: İHA
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