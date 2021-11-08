Üye Girişi
Annesi ve kız kardeşini silahla rehin aldı! Kendisini eve kapatan şahıs güç bela ikna edildi - Son Dakika

Annesi ve kız kardeşini silahla rehin aldı! Kendisini eve kapatan şahıs güç bela ikna edildi

08.11.2021 17:16

Gaziantep'in Nizip ilçesinde psikolojik problemleri olduğu öne sürülen bir şahıs, uzaklaştırma kararı bulunan eve girerek annesi ve kız kardeşini silahla rehin aldı. Anne ve kız kaçarak kurtulmayı başarırken, daha sonra kendisine zarar veren şahıs, İlçe Emniyet Müdürü Bora Ağırtıcı tarafından ikna edilerek teslim olması sağlandı.

Psikolojik sorunları bulunan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen S.S. isimli şahıs, daha önceden uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen annesi ve kız kardeşinin bulunduğu eve geldi. Daha sonra annesi ile kız kardeşini silahla rehin alan şahıs, ikiliyi yaralamaya çalıştı.

SALDIRGANIN BOŞLUĞUNDAN YARARLANAN ANNE-KIZ KAÇTI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, teslim olması için şahsı ikna etmeye çalıştı. Bu esnada şahsın bir anlık boşluğundan faydalanan anne ve kız, silahla rehin alındıkları evden bir şekilde kaçmayı başardı.

SALDIRAN EVE VE KENDİSİNE ZARAR VERMEYE KALKTI

Annesi ve kız kardeşinin evden kaçmasının ardından silahlı şahıs, etrafa ateş ederek kendisine zarar vermek istedi. Bu esnada devreye giren Nizip İlçe Emniyet Müdürü Bora Ağırtıcı, çelik yelek giydikten sonra itfaiye merdiveni ile şahsın bulunduğu dairenin balkonuna çıktı. Balkona çıkan Emniyet Müdürü Ağırtıcı'nın ikna çabaları sonucu şahıs elindeki silahı bırakarak polis ekiplerine teslim oldu.

ANNE KIZIN DURUMU İYİ

Şüpheli şahıs gözaltına alınarak emniyete götürülürken, rehin alınan anne ve kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Annesi ve kız kardeşini silahla rehin aldı! Kendisini eve kapatan şahıs güç bela ikna edildi
Annesi ve kız kardeşini silahla rehin aldı! Kendisini eve kapatan şahıs güç bela ikna edildi
Annesi ve kız kardeşini silahla rehin aldı! Kendisini eve kapatan şahıs güç bela ikna edildi
Annesi ve kız kardeşini silahla rehin aldı! Kendisini eve kapatan şahıs güç bela ikna edildi
Annesi ve kız kardeşini silahla rehin aldı! Kendisini eve kapatan şahıs güç bela ikna edildi
Annesi ve kız kardeşini silahla rehin aldı! Kendisini eve kapatan şahıs güç bela ikna edildi
Annesi ve kız kardeşini silahla rehin aldı! Kendisini eve kapatan şahıs güç bela ikna edildi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Annesi ve kız kardeşini silahla rehin aldı! Kendisini eve kapatan şahıs güç bela ikna edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! Altının gram fiyatı 571 lirayla rekor kırdı 16:51 Son dakika! Altının gram fiyatı 571 lirayla rekor kırdı Şampiyonluk oranlarındaki değişim kadar liste de şaşırttı 16:38 Şampiyonluk oranlarındaki değişim kadar liste de şaşırttı Keçi sürüsünün arasına dalan otomobil, 28 hayvanı telef etti 16:34 Keçi sürüsünün arasına dalan otomobil, 28 hayvanı telef etti
Edirnekapı Şehitliği'ndeki uygunsuz görüntüler sonrası denetimler sıklaştı 16:21 Edirnekapı Şehitliği'ndeki uygunsuz görüntüler sonrası denetimler sıklaştı Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar 16:01 Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Bomba iddia: Irak Başbakanına yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi 15:51 Bomba iddia: Irak Başbakanına yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi
Fenomen Orkun Işıtmak'ın kreşteki videosu olay oldu! Tepkiler sonrası açıklama yaptı 15:11 Fenomen Orkun Işıtmak'ın kreşteki videosu olay oldu! Tepkiler sonrası açıklama yaptı İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi 14:19 İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi

Son Dakika Haberleri
17:12 Sarı-lacivertli takımda kriz önlenemiyor! Mesut ve Pereira arasında gerginlik
16:51 Son dakika! Altının gram fiyatı 571 lirayla rekor kırdı
16:50 Trabzonspor'da Bakasetas haftalarca forma giyemeyecek
16:46 İstanbul Boğazı, sis sebebiyle gemi geçişlerine kapatıldı
16:38 Şampiyonluk oranlarındaki değişim kadar liste de şaşırttı
16:35 Jeff Bezos'un kız arkadaşı, Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması dikkat çekti
16:33 Keçi sürüsünün arasına dalan otomobil, 28 hayvanı telef etti
16:18 Barcelona'da başlayan Xavi dönemi taraftarı stada sürükledi
16:09 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Ana gündemde maddesi asgari ücret zammı ve artan gıda fiyatları
16:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ paylaşımı: Bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum
Sarı-lacivertli takımda kriz önlenemiyor! Mesut ve Pereira arasında gerginlik Sarı-lacivertli takımda kriz önlenemiyor! Mesut ve Pereira arasında gerginlik         
17:12
Trabzonspor'da Bakasetas haftalarca forma giyemeyecek Trabzonspor'da Bakasetas haftalarca forma giyemeyecek         
16:51
Jeff Bezos'un kız arkadaşı, Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması dikkat çekti Jeff Bezos'un kız arkadaşı, Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması dikkat çekti         
16:36
Hayvan sahibi, yeni doğan çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıyı görünce yetkilileri aradı Hayvan sahibi, yeni doğan çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıyı görünce yetkilileri aradı         
16:31
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Ana gündemde maddesi asgari ücret zammı ve artan gıda fiyatları Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Ana gündemde maddesi asgari ücret zammı ve artan gıda fiyatları         
16:10
Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı         
15:56
Son Dakika: Erhan Usta, İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili seçildi Son Dakika: Erhan Usta, İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili seçildi         
15:21
Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde         
15:01
ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek         
14:11
Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor         
13:34
Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi         
12:11
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor         
10:18
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor         
22:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 17:20:17. #1.11#
SON DAKİKA: Annesi ve kız kardeşini silahla rehin aldı! Kendisini eve kapatan şahıs güç bela ikna edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement