Son Dakika Haberleri: Annesi ve kız kardeşiyle tartışıp 4'üncü kattan atladı
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Annesi ve kız kardeşiyle tartışıp 4'üncü kattan atladı

10 dakika önce

ANTALYA'da İran vatandaşı F.G. (22), balkonda tartıştığı annesi ve kız kardeşinin gözü önünde 4'üncü kattan kendini boşluğa bıraktı.

Annesi ve kız kardeşiyle tartışıp 4'üncü kattan atladı, System.String[]
ANTALYA'da İran vatandaşı F.G. (22), balkonda tartıştığı annesi ve kız kardeşinin gözü önünde 4'üncü kattan kendini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan genç, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 262 Sokak'ta bulunan bir sitenin 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, F.G. ile annesi ve kız kardeşi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, ailenin 4'üncü kattaki evlerinin balkonunda devam etti. Burada annesinin elinden kurtulan F.G., kendini boşluğa bıraktı.
Ağır yaralanan F.G., yakınlarının ihbarı üzerine gelen ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlikesi süren İranlı genç, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.
İranlı ailenin balkonunda yaşanan tartışma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.


Konyaaltı, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:28 Kaynak: DHA
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