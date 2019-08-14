Annesi yazdı Maya imzaladı

Ünlü yazar, kitaplarını kızı Maya'ya imzalattı.

Ünlü yazar, kitaplarını kızı Maya'ya imzalattı. İngiltere'de ilkokulda okuyan Maya'nın imzaladığı kitaplar, Almula Meter Churm'un şanslı okurlarına dağıtılacak. İmza günlerine devam eden Churm, bu etkinliklerde de bazı okurlarına kızının imzaladığı kitaplardan hediye edecek.

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