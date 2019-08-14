Son Dakika Haberleri: Annesi yazdı Maya imzaladı
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Annesi yazdı Maya imzaladı

1 saat önce

Ünlü yazar, kitaplarını kızı Maya'ya imzalattı.

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Ünlü yazar, kitaplarını kızı Maya'ya imzalattı. İngiltere'de ilkokulda okuyan Maya'nın imzaladığı kitaplar, Almula Meter Churm'un şanslı okurlarına dağıtılacak. İmza günlerine devam eden Churm, bu etkinliklerde de bazı okurlarına kızının imzaladığı kitaplardan hediye edecek.
Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 10:40 
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