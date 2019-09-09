Son Dakika Haberleri: Annesinden 10 gün sonra minik Berfin'den acı haber geldi
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Annesinden 10 gün sonra minik Berfin'den acı haber geldi

1 saat önce

Tokat'ta, annesiyle birlikte kaldırımda yürürken kamyonetle çarpışan hafif ticari aracın savrularak üzerlerine düşmesi sonucu ağır yaralanan Berfin Reyyan Uzunoğlu'nun kötü haberi geldi.

Annesinden 10 gün sonra minik Berfin'den acı haber geldi, System.String[]

Tokat'ta, annesiyle birlikte kaldırımda yürürken kamyonetle çarpışan hafif ticari aracın savrularak üzerlerine düşmesi sonucu ağır yaralanan Berfin Reyyan Uzunoğlu'nun kötü haberi geldi. O kazada ölen annesi ile aynı kaderi paylaşan 11 yaşındaki Minik Berfin'in annesinden 10 gün sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.


Kaza, 30 Ağustos tarihinde Karşıyaka Mahallesi 600 Evler Kavşağında meydana gelmişti. A.E. yönetimindeki 60 BE 540 plaka hafif ticari araç ile K.T. idaresindeki 60 ABC 451 plakalı kamyonet bu kavşakta çarpışmış ve bu çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, kaldırımda yürüyen Yıldız Uzunoğlu ile kızı Berfin Reyyan Uzunoğlu'nun üzerine devrilmişti. Yıldız Uzunoğlu olay yerinde hayatını kaybederken 11 yaşındaki kızı Berfin Reyyan ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Tam 10 gün sonra minik Berfin'den kötü haber geldi. 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Berfin'in Sivas Ulu Cami'de öğle namazını müteakip düzenlenecek cenaze töreni ile toprağa verileceği bilgisine ulaşıldı. - TOKAT

Tokat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:24 Kaynak: İHA
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