Annesinden ayrı düşen ayı yavrusunu biberonla besliyorlar - Son Dakika

Hakkari'de annesinden ayrı düşen ve tedavisi için Van'a getirilen ayı yavrusu "Hakvan"a rehabilitasyon merkezinde özenle bakılıyor.

Çukurca ilçesinde geçen hafta vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan ayı yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bir süre bakıldıktan sonra bölgeye bırakılan ayı yavrusu, tekrar yerleşim yerine inince ekipler tarafından Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

"Hakvan" adı verdikleri ayı yavrusuna özenle bakan merkezdeki görevliler, sağlığına kavuşması için bakım ve rehabilitasyon sürecine başladı.

Üç saat aralıklarla özel diyet uygulanarak beslenen ve sıcak bir ortamda bakılan ayı yavrusu, sürekli veteriner hekimlerin gözetiminde tutuluyor, biberonla besleniyor.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, gazetecilere, her yıl yaralı getirilen birçok yaban hayvanını merkezde tedavi ettiklerini söyledi.

Bu yıl 2 yetişkin ayının da yaralı olarak merkeze getirildiğini anlatan Aslan, şunları kaydetti:

"Çukurca'da bir ayı yavrusu bulundu ve bize getirildi. Genel muayenesini yaptık ve sağlık durumunun iyi olduğunu tespit ettik. Beslemesini yaptıktan sonra annesini kaybettiği yere geri bıraktık ancak annesini bulamadı ve geri getirmek zorunda kaldık. Merkezde ihtiyaç duyduğu habitat şartlarını oluşturduk. 'Hakvan' ismini koyduk. Memelilerde rehabilitasyon aşaması çok zor. İnsanlara alıştıktan sonra doğaya tutunması zor oluyor. Bu nedenle özel rehabilitasyon uyguluyoruz. Uzun süre misafirimiz olacak."