Üye Girişi
Annesinden ayrı düşen iki aylık Afgan bebeğe Türk askerinden şefkat eli - Son Dakika

Annesinden ayrı düşen iki aylık Afgan bebeğe Türk askerinden şefkat eli

20.08.2021 17:10

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ülkeden ayrılmak isteyenlerin akın ettiği Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda çıkan kargaşada annesinden ayrı düşen iki aylık Hadiya bebeğe Türk askerleri sahip çıktı. Askerler, temizliğiyle ilgilendikleri ve mama verdikleri bebeği, babasına teslim etti.

Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Kabil'de ülkeyi terk etmek isteyenlerin, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı çevresindeki umutlu bekleyişi sürüyor. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişi, geceyi de havalimanı kontrol noktasında geçirerek tahliye işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

TÜRK ASKERİ İHTİYACI OLANLARA EL UZATIYOR

Kontrol kapılarında bekleyen binlerce kişi zor şartlarda ülkeden tahliye edilmeyi beklerken havalimanında görevli Türk güvenlik güçleri, ihtiyacı olanlara yardım elini uzatarak dünyaya örnek oluyor. Bekleyişlerini sürdürenlere su ve yiyecek dağıtan Türk askeri, tahliye işlemleriyle de ilgileniyor.

Pasaport ve evrak kontrollerini yapan askerler, tahliye için geldiği kontrol noktasında pasaportunu kaybettiğini fark ederek panik yaşayan kadını sakinleştirmeye çalıştı. Kadına, "Sorun yok, sakin ol" diyen görevli askerler, su verdikleri kadının yüzünü yıkamasına yardımcı oldu.

İKİ AYLIK HADİYA BEBEK ANNESİNDEN AYRI DÜŞTÜ

Havalimanı çevresinde yaşanan karışıklıkta Farista Rahmani, iki aylık bebeği Hadiya Rahmani ve eşi Ali Musa Rahmani'den ayrı düştü.

Ali Musa Rahmani uzun süre aradığı eşini bulamadı. Bebeğin eşyaları da annede kaldığından çaresizlik içinde bekleyen babaya, askeri hat içerisindeki kuzey kapısında Türk askeri yardım elini uzattı.

Türk askeri Kabil'deki kontrol noktasında annesinden ayrı düşen Hadiya bebeğe şefkat elini uzattı

Baba ve bebeği güvenli bölgeye getiren Türk askeri, bebeğin altını temizleyerek mama ile karnını doyurdu. Bebek daha sonra babasına teslim edildi.

Türk askeri Kabil'deki kontrol noktasında annesinden ayrı düşen Hadiya bebeğe şefkat elini uzattı

EZİLME TEHLİKESİ GEÇİREN ÇOCUK DUVARDAN ÇEKİLEREK KURTARILDI

Havalimanı kontrol noktalarında içeriye alınmak için günlerdir bekleyen Afganlar, havalimanını çevreleyen yaklaşık 5 metrelik duvarları da zaman zaman aşmaya çalışıyor. Bu sırada yaşanan izdihamda çocuklar ezilme tehlikesi geçiriyor. Havaalanı dışından askeri hat içinde kalan güvenli bölgeye girmek isteyen kalabalığın neden olduğu izdihamda ezilme tehlikesi yaşayan bir çocuk da Türk askeri ve özel harekat polislerinin yardımıyla kurtarıldı. Ailesinin duvarın karşı tarafından uzattığı çocuk, güvenli bölgeye alındı. Kurtarılan çocuk daha sonra ailesine teslim edildi.

YEMEKLERİNİ HAVALİMANINDAKİ TESİSTE YİYORLAR

Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı bünyesindeki Türk askerleri, tahliye işlemleri için diğer ülke askerleriyle iş birliği içinde çalışmalarını sürdürüyor. Ülkeden ayrılmak isteyenlerin tahliyesi ve havalimanının güvenliği için yoğun mesai yapan askerler, yemeklerini Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki sosyal tesiste birlikte yiyor.

5 TÜRK DE KURTARILDI

Ayrıca Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'i kontrol altına almasının ardından 3 hafta önce bu ülkeye giren 5 Türk mahsur kaldıklarını belirterek yardım istemişti. Saç ekim kliniği çalışanı Cengiz Şimşek, Muhammet Ferhat Yılmaz, Hatice İncekara, Aleyna Tıkı ve Emrah Bütün, kaldıkları klinikten Türk güvenlik güçleri operasyonuyla kurtarıldı. 5 Türk, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na götürüldü. Sağlık çalışanlarının, ilk tahliye uçağı ile önce Pakistan'a daha sonrasında da Türkiye'ye dönmeyi bekliyor.


Annesinden ayrı düşen iki aylık Afgan bebeğe Türk askerinden şefkat eli
Annesinden ayrı düşen iki aylık Afgan bebeğe Türk askerinden şefkat eli

Hamid Karzai, Afganistan, Kabil, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Annesinden ayrı düşen iki aylık Afgan bebeğe Türk askerinden şefkat eli - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaşlı Ljajic, Galatasaray'a önerildi! Terim hiç düşünmeden reddetti 18:08 Beşiktaşlı Ljajic, Galatasaray'a önerildi! Terim hiç düşünmeden reddetti Koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisi İngiltere'de onaylandı 17:38 Koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisi İngiltere'de onaylandı Balıkesir'de korkunç kaza! Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne ve kızı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı 17:18 Balıkesir'de korkunç kaza! Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne ve kızı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Uçaktan düşen Afganların bastırıldığı tişörtlerin satışı durduruldu 16:51 Uçaktan düşen Afganların bastırıldığı tişörtlerin satışı durduruldu Felç kalan 19 yaşındaki Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş 16:26 Felç kalan 19 yaşındaki Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş İkinci Kruse krizi! Tek bir maça bile çıkmayan Steven Caulker, ayrılmak için tüm alacaklarını istedi 16:06 İkinci Kruse krizi! Tek bir maça bile çıkmayan Steven Caulker, ayrılmak için tüm alacaklarını istedi
Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı 15:28 Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kaydedildi 15:04 İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kaydedildi

Son Dakika Haberleri
18:07 Beşiktaşlı Ljajic, Galatasaray'a önerildi! Terim hiç düşünmeden reddetti
18:03 İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey: Söz verilen herkesi tahliye edemeyiz
17:38 Koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisi İngiltere'de onaylandı
17:36 Süper Lig'in 2. haftasındaki Galatasaray-Hatayspor karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
17:17 Balıkesir'de korkunç kaza! Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne ve kızı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
17:10 Annesinden ayrı düşen iki aylık Afgan bebeğe Türk askerinden şefkat eli
17:03 Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamaları sonrası ortalık yıkıldı! Taraftarın, TFF'ye tepkisi çok büyük
16:30 Yeni yaşını oğlu Aslan Oktay ile kutlayan İbrahim Büyükak'ın paylaşımına beğeni yağıyor
16:25 Felç kalan 19 yaşındaki Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş
16:24 Randers maçında sakatlık yaşayan kaptan Arda Turan, 1 ay sahalardan uzak kalacak
Taliban'ın Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahalesi kameralara yansıdı Taliban'ın Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahalesi kameralara yansıdı         
18:15
İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey: Söz verilen herkesi tahliye edemeyiz İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey: Söz verilen herkesi tahliye edemeyiz         
18:04
Süper Lig'in 2. haftasındaki Galatasaray-Hatayspor karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Süper Lig'in 2. haftasındaki Galatasaray-Hatayspor karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak         
17:36
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamaları sonrası ortalık yıkıldı! Taraftarın, TFF'ye tepkisi çok büyük Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamaları sonrası ortalık yıkıldı! Taraftarın, TFF'ye tepkisi çok büyük         
17:04
Yeni yaşını oğlu Aslan Oktay ile kutlayan İbrahim Büyükak'ın paylaşımına beğeni yağıyor Yeni yaşını oğlu Aslan Oktay ile kutlayan İbrahim Büyükak'ın paylaşımına beğeni yağıyor         
16:30
Makineyi boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı 13 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulundu Makineyi boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı 13 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulundu         
16:09
14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen, canlı yayında iddiaları yalanladı 14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen, canlı yayında iddiaları yalanladı         
15:36
Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri çekti Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri çekti         
15:27
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur         
14:05
2 bin yıllık kitabedeki yazının perde arkası ortaya çıktı! Büyük zaferlerini taşa işlemişler 2 bin yıllık kitabedeki yazının perde arkası ortaya çıktı! Büyük zaferlerini taşa işlemişler         
14:02
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, "Benim neyim eksik" diyerek gelinlik giydi         
13:47
"Türkiye'de yaşamak istemiyorum" diyerek yaygara koparan kişi sınır dışı edilecek         
13:00
Son Dakika: Bakan Koca'dan Son Dakika: Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna cevap: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok         
12:13
Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak         
11:55
Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı         
11:52
Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var         
09:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2021 18:20:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Annesinden ayrı düşen iki aylık Afgan bebeğe Türk askerinden şefkat eli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement