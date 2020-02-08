Annesinden Furkan'a ikinci şans - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Annesinden Furkan'a ikinci şans - Son Dakika

Annesinden Furkan'a ikinci şans

6 saat önce

ANTALYA'da, 9 yıl önce bağışlanan böbrekle hayata tutunan ancak böbreğinin işlevini yitirmesinin ardından yeniden diyaliz tedavisi görmeye başlayan Furkan Çınkır (17), bu kez annesinden yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.

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ANTALYA'da, 9 yıl önce bağışlanan böbrekle hayata tutunan ancak böbreğinin işlevini yitirmesinin ardından yeniden diyaliz tedavisi görmeye başlayan Furkan Çınkır (17), bu kez annesinden yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.

Kahramanmaraş'ta oturan açık lise öğrencisi Furkan Çınkır'a, henüz 6 yaşındayken annesi Perihan Çınkır'ın (48) şiddetli karın ağrısı şikayetiyle götürdüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde, kronik böbrek yetmezliği hastalığı teşhisi kondu. Tanımadığı ve ismi açıklanmayan bir ailenin yaptığı bağışla ilk böbrek naklini 2011 yılı Aralık ayında olan Çınkır'ın sağlık durumu düzeldi. Fakat 5,5 yıl sonra nakil böbrek işlevini yitirdi ve tekrar diyaliz günleri başladı. Yeniden böbrek nakli yapılması gerektiğini öğrenen Perihan Çınkır, oğlu Furkan Çınkır'a bağışçı oldu. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde annesinden alınan böbrek, başarıyla oğluna nakledildi.

Yeniden hayata tutunan Furkan Çınkır, "Beni ikinci kez hayata bağlayan anneme teşekkür ediyorum. Organ bağışı yapan herkese teşekkür ediyorum. Bağışlasınlar, hayat kurtarsınlar" dedi.

Anne Perihan Çınkır, 5 çocuğu arasında böbrek hastalığı olan tek evladının Furkan olduğunu, ona bir böbreğini vererek hayata tutunmasını sağladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Nakli gerçekleştiren AÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, alıcı ve vericinin sağlık durumunun çok iyi olduğunu söyledi.


Balcalı Hastanesi, Kahramanmaraş, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:30 Kaynak: DHA
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