Annesinden nakledilecek ilik, lösemi hastası Yaman'a umut olacak - Son Dakika

Annesinden nakledilecek ilik, lösemi hastası Yaman'a umut olacak

11.11.2020 08:17
Annesinden nakledilecek ilik, lösemi hastası Yaman'a umut olacak, System.String[]

ADANA'da sağlığına kavuşmak için kök hücre bağışı bekleyen lösemi hastası Yaman Yağ (3), kendisine uygun donör bulunamaması nedeniyle annesi Melike Yağ'dan nakledilecek ilikle hayata tutunmaya çalışacak.

ADANA'da sağlığına kavuşmak için kök hücre bağışı bekleyen lösemi hastası Yaman Yağ (3), kendisine uygun donör bulunamaması nedeniyle annesi Melike Yağ'dan nakledilecek ilikle hayata tutunmaya çalışacak. Eşinden nakledilecek iliğin oğluyla yüzde 70 uyumlu olduğunu dile getiren Serkan Yağ, "Keşke yüzde yüz uyumlu bir donör bulabilseydik ama olmadı. Oğlumun son şansı annesinden alınacak ilik olacak" dedi.

Melike ve Serkan Yağ çiftinin 2017 yılında ikiz çocukları Yaman ve Pera dünyaya geldi. 2019 yılının mayıs ayında ise Yağ çifti, Yaman'ı emeklerken çenesinin morarması üzerine hastaneye götürdü. Burada doktorların yaptığı testler sonucunda küçük Yaman'ın kan değerlerinin düşük olduğu görüldü ve daha sonra Yaman'a lösemi teşhisi konuldu. Hemen ardından küçük çocuğun tedavisine başlandı. Minik Yaman, 7 ay sonra sağlığına kavuştu. Aile, bu süreçte Yaman'ı sıklıkla kontrole götürdü. İyileştikten 5 ay sonra yapılan kontrolde ise doktorlar Yaman'ın hastalığının yeniden nüksettiğini öğrendi. Yağ ailesi, bu sonuçla hayal kırıklığına uğrasa da hastalıkla mücadeleye devam etti. Doktorların bu aşamada Yaman'ın iyileşmesi için kesinlikle ilik nakline ihtiyacı olduğunu bildirmesinin ardından Yağ ailesi, Yaman'a uygun donör bulabilmek adına araştırmalar yapmaya başladı. Fakat aile içi ve Türkiye geneli taramalarda Yaman Yağ'a uyan kök hücre bulunamadı.

SON ÇARE ANNEDEN ALINAN İLİKOğlu Yaman'a uygun bir donör bulabilmek umuduyla uzun bir süre beklediklerini kaydeden Serkan Yağ, sürecin umdukları gibi gitmediğini belirtti. Oğlunun hastalık sürecinde ağır kemoterapi tedavisi gördüğünü kaydeden Yağ, "Oğlum artık ilik naklinin gerçekleşmesi gereken bir duruma geldi. Bu noktada son çaremiz eşim oldu. Annesinin iliği Yaman ile yüzde 70 uyumlu. Her şey yolunda giderse oğlum bu nakil sonrası sağlığına kavuşabilir. Gönül isterdi ki yüzde yüz uyumlu bir ilik bulunsun ama olmadı. Çünkü ülkemizde ve yurt dışında kök hücre bağışına duyarlılık çok az. Hatta en üzücü konulardan biri de kök hücre bağışlayan kişilerin nakil evresinde bundan vazgeçmesi oluyor. İlik bulduk diye sevinen aile bu vazgeçişlerle tüm umudunu kaybediyor" diye konuştu.

Anne Melike Yağ ise oğlu Yaman Yağ'ın tedavi gördüğü hastaneden çektiği videoda oğlunun verdiği mücadeleye tüm gücüyle devam edeceğini ve önümüzdeki günlerde kemik iliği naklinin gerçekleşeceğini kaydetti. Minik Yaman ise hastalık sürecinde destek verenlere teşekkür mesajı yolladı.


Annesinden nakledilecek ilik, lösemi hastası Yaman'a umut olacak
Annesinden nakledilecek ilik, lösemi hastası Yaman'a umut olacak
Annesinden nakledilecek ilik, lösemi hastası Yaman'a umut olacak
Annesinden nakledilecek ilik, lösemi hastası Yaman'a umut olacak
Annesinden nakledilecek ilik, lösemi hastası Yaman'a umut olacak
Annesinden nakledilecek ilik, lösemi hastası Yaman'a umut olacak
Annesinden nakledilecek ilik, lösemi hastası Yaman'a umut olacak

Kök Hücre, Lösemi, Mayıs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Annesinden nakledilecek ilik, lösemi hastası Yaman'a umut olacak - Son Dakika


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