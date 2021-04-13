Annesinden öğrendiği ekmeği tüm Türkiye'ye gönderiyor - Son Dakika

Annesinden öğrendiği ekmeği tüm Türkiye'ye gönderiyor

Şehir dışında yaşayan Burdurlular bu ekmekle hasret gideriyor

Patatesli ekşi mayalı ekmeğe talep çok fazla

BURDUR - Burdur'da Aysun Onay, annesinde öğrendiği eski usul ekşi mayalı, patatesli ekmeği tüm Türkiye'ye gönderiyor.

Burdur Yukarı Pazar'da Aysun Onay ve Oğlu Niyazi Onay'ın yaptığı eski usul ekşi mayalı patatesli ekmeklere talep gittikçe artıyor. 3 yıl önce evlerinin arka bahçelerine yaptıkları fırın ile ekmek yapımına başlayan Onay ailesi, şehir dışında yaşayan Burdurlular ve Burdur'daki vatandaşlardan gelen talebin artması ile Yukarı Pazar'da iş yerini büyüterek Ekşi mayalı patatesli ekmeği tüm Türkiye'ye göndermeye başladı.

Ekşi mayalı patatesli ekmeği annesinden öğrendiğini anlatan 59 yaşındaki Aysun Onay, "Ben eski usul patatesli ekşi mayalı ekmek yapmaya başladım. Önceden annelerimiz mahalle fırınlarında yapardı. Biz onlardan görürdük. 3 sene önce evimin arkasına fırın yaptırdım. Talep çok olunca fırın açıp yapmaya başladık. Annelerimizin eskiden yaptığı ekşi mayalı patatesli ekmekleri burada yapıp tüm Türkiye'ye satıyoruz. Patates ve ekşi maya ile yapıyoruz ekmeği" dedi

"Diğer şehirlerde yaşayanlar da merak ediyor"

Annesine yardım ederek bu işe başladığını ve talebin artmasıyla sosyal medya üzerinden ekmek satışına başladığını belirten 37 yaşındaki Niyazi Onay ise sadece Burdurluların değil, diğer şehirlerde yaşayan vatandaşların ekmeği merak edip sipariş verdiğini ifade etti. Niyazi Onay, "Biz bu işe yıllar önce başladık desek yeridir. Bu çocukluk yemeklerimiz. Biz bunlarla büyüdük. Çocukken hep annelerimiz anneannelerimiz babaannelerimiz hep bunu yerdi. O zamanlar teknelerle eski fırınlar vardı. Annemler hep taşırdı. Hamurları oraya götürürlerdi. Burdur'un eski usul ekşi mayalı patatesli ekmeği meşhurdur. Bizim de aklımıza geldi böyle bir şey. 2018'in nisan ayında böyle bir şey yapmaya karar verdik. Evimizin arkasında küçük bir fırın yaptık. Burdurlular da buna hasret kalmış özlem duymuş. Çok şükür işlerimiz iyiydi. İnternette paylaşmaya başladım. il dışındaki Burdurlu hemşirelerimiz çok yoğun bir talep göstermeye başladı. Ben kargo ile göndermeye başladım. İstanbul olsun Ankara'ya hem Türkiye'de bütün illere göndermeye başladım. Haftada bir gün kendim Antalya'ya gidiyorum siparişleri topluyorum. Yani sadece kendi hemşerilerimizden değil Antalya'da yaşayan diğer illerde mesela Adana'da Antepli oralarda yaşayan insanlar da çok merak edip çok ekmek talebi oldu. Kendim oraya götürüp orada da satışını yapıyorum sipariş üzerine. İşlerimiz çok iyi evin arkasındaki bu fırına yetişemedik. Nasip oldu yukarı Pazarda bir fırın açtık. Şimdi daha çok artık talep. Taleplere hızlı bir şekilde yetişmeye çalışıyoruz. Özellikle şehir dışından çok büyük talep var. Yetişmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Kargoyu güzel yapıp gönderiyoruz Türkiye'nin her yerine" diye konuştu

2,5 TL'den 8 TL'ye kadar ekmek çeşidi var

Ekmeklerin fiyatlarından da bahseden Niyazi Onay, "Ekmeklerimiz 1100 gram geliyor ekşi mayalı patatesli ekmeklerimiz. 8 liraya satıyorum burada. Hamurlu, sütlü, susamlı, çöreklerimiz var onlar 4 lira. Katıklı pidelerimiz var patatesli, peynirli, ıspanaklı bunlarda eski usul. Özellikle kahvaltılarda çok güzel oluyor. Bunların fiyatları 4 lira. Eski usul hamursuzlarımız var karanfilli onlar da 2.5 TL" dedi.

"Patates raf ömrünü uzatıyor"

Ekmeği özelliğinin hamuruna patates koyulması olduğunu ifade eden Niyazi Onay, Ekmekte bulunan patatesin raf ömrünü uzattığını dile getirdi. Niyazi Onay, "Ürünlerimiz 81 İl'e gönderiliyor. Burdur uzak olan illere bir ila 3 gün arasında ulaşıyor. Ekmeğimizin özelliğini şöyle anlatayım. Ekşi mayalı ekmek her yerde yapılıyor ama bu ekmeğin hamurunda patates olduğu için raf ömrü ve dayanma ömrü uzun oluyor. Kolay kolay bayatlamıyor. Serin yerde muhafaza edildikten sonra bayatlamaz. Zaten bu ekmeği bilen müşterilerimiz bir iki gün sonra ısıtıp yemeyi tercih ediyor" diyerek ekmeğin 2 sonra ısıtıldıktan sonra yenmesinin daha lezzetli olduğunu söyledi.