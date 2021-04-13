Annesinden öğrendiği ekmeği tüm Türkiye'ye gönderiyor - Son Dakika

Annesinden öğrendiği ekmeği tüm Türkiye'ye gönderiyor

13.04.2021 18:28

Annesinden öğrendiği ekmeği tüm Türkiye'ye gönderiyor Şehir dışında yaşayan Burdurlular bu ekmekle hasret gideriyor Patatesli ekşi mayalı ekmeğe talep çok fazla Burdur'da Aysun Onay, annesinde öğrendiği eski usul ekşi mayalı, patatesli ekmeği tüm Türkiye'ye gönderiyor.

Annesinden öğrendiği ekmeği tüm Türkiye'ye gönderiyor

Şehir dışında yaşayan Burdurlular bu ekmekle hasret gideriyor

Patatesli ekşi mayalı ekmeğe talep çok fazla

BURDUR - Burdur'da Aysun Onay, annesinde öğrendiği eski usul ekşi mayalı, patatesli ekmeği tüm Türkiye'ye gönderiyor.

Burdur Yukarı Pazar'da Aysun Onay ve Oğlu Niyazi Onay'ın yaptığı eski usul ekşi mayalı patatesli ekmeklere talep gittikçe artıyor. 3 yıl önce evlerinin arka bahçelerine yaptıkları fırın ile ekmek yapımına başlayan Onay ailesi, şehir dışında yaşayan Burdurlular ve Burdur'daki vatandaşlardan gelen talebin artması ile Yukarı Pazar'da iş yerini büyüterek Ekşi mayalı patatesli ekmeği tüm Türkiye'ye göndermeye başladı.

Ekşi mayalı patatesli ekmeği annesinden öğrendiğini anlatan 59 yaşındaki Aysun Onay, "Ben eski usul patatesli ekşi mayalı ekmek yapmaya başladım. Önceden annelerimiz mahalle fırınlarında yapardı. Biz onlardan görürdük. 3 sene önce evimin arkasına fırın yaptırdım. Talep çok olunca fırın açıp yapmaya başladık. Annelerimizin eskiden yaptığı ekşi mayalı patatesli ekmekleri burada yapıp tüm Türkiye'ye satıyoruz. Patates ve ekşi maya ile yapıyoruz ekmeği" dedi

"Diğer şehirlerde yaşayanlar da merak ediyor"

Annesine yardım ederek bu işe başladığını ve talebin artmasıyla sosyal medya üzerinden ekmek satışına başladığını belirten 37 yaşındaki Niyazi Onay ise sadece Burdurluların değil, diğer şehirlerde yaşayan vatandaşların ekmeği merak edip sipariş verdiğini ifade etti. Niyazi Onay, "Biz bu işe yıllar önce başladık desek yeridir. Bu çocukluk yemeklerimiz. Biz bunlarla büyüdük. Çocukken hep annelerimiz anneannelerimiz babaannelerimiz hep bunu yerdi. O zamanlar teknelerle eski fırınlar vardı. Annemler hep taşırdı. Hamurları oraya götürürlerdi. Burdur'un eski usul ekşi mayalı patatesli ekmeği meşhurdur. Bizim de aklımıza geldi böyle bir şey. 2018'in nisan ayında böyle bir şey yapmaya karar verdik. Evimizin arkasında küçük bir fırın yaptık. Burdurlular da buna hasret kalmış özlem duymuş. Çok şükür işlerimiz iyiydi. İnternette paylaşmaya başladım. il dışındaki Burdurlu hemşirelerimiz çok yoğun bir talep göstermeye başladı. Ben kargo ile göndermeye başladım. İstanbul olsun Ankara'ya hem Türkiye'de bütün illere göndermeye başladım. Haftada bir gün kendim Antalya'ya gidiyorum siparişleri topluyorum. Yani sadece kendi hemşerilerimizden değil Antalya'da yaşayan diğer illerde mesela Adana'da Antepli oralarda yaşayan insanlar da çok merak edip çok ekmek talebi oldu. Kendim oraya götürüp orada da satışını yapıyorum sipariş üzerine. İşlerimiz çok iyi evin arkasındaki bu fırına yetişemedik. Nasip oldu yukarı Pazarda bir fırın açtık. Şimdi daha çok artık talep. Taleplere hızlı bir şekilde yetişmeye çalışıyoruz. Özellikle şehir dışından çok büyük talep var. Yetişmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Kargoyu güzel yapıp gönderiyoruz Türkiye'nin her yerine" diye konuştu

2,5 TL'den 8 TL'ye kadar ekmek çeşidi var

Ekmeklerin fiyatlarından da bahseden Niyazi Onay, "Ekmeklerimiz 1100 gram geliyor ekşi mayalı patatesli ekmeklerimiz. 8 liraya satıyorum burada. Hamurlu, sütlü, susamlı, çöreklerimiz var onlar 4 lira. Katıklı pidelerimiz var patatesli, peynirli, ıspanaklı bunlarda eski usul. Özellikle kahvaltılarda çok güzel oluyor. Bunların fiyatları 4 lira. Eski usul hamursuzlarımız var karanfilli onlar da 2.5 TL" dedi.

"Patates raf ömrünü uzatıyor"

Ekmeği özelliğinin hamuruna patates koyulması olduğunu ifade eden Niyazi Onay, Ekmekte bulunan patatesin raf ömrünü uzattığını dile getirdi. Niyazi Onay, "Ürünlerimiz 81 İl'e gönderiliyor. Burdur uzak olan illere bir ila 3 gün arasında ulaşıyor. Ekmeğimizin özelliğini şöyle anlatayım. Ekşi mayalı ekmek her yerde yapılıyor ama bu ekmeğin hamurunda patates olduğu için raf ömrü ve dayanma ömrü uzun oluyor. Kolay kolay bayatlamıyor. Serin yerde muhafaza edildikten sonra bayatlamaz. Zaten bu ekmeği bilen müşterilerimiz bir iki gün sonra ısıtıp yemeyi tercih ediyor" diyerek ekmeğin 2 sonra ısıtıldıktan sonra yenmesinin daha lezzetli olduğunu söyledi.

Annesinden öğrendiği ekmeği tüm Türkiye'ye gönderiyor
Annesinden öğrendiği ekmeği tüm Türkiye'ye gönderiyor
Annesinden öğrendiği ekmeği tüm Türkiye'ye gönderiyor
Annesinden öğrendiği ekmeği tüm Türkiye'ye gönderiyor

Türk Lirası, Antalya, Türkiye, Burdur, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Annesinden öğrendiği ekmeği tüm Türkiye'ye gönderiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mustafa Cengiz'in açıklamaları sonrası futbolculardan ilk tepki geldi Mustafa Cengiz'in açıklamaları sonrası futbolculardan ilk tepki geldi Artan vakalar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi Artan vakalar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş açık ara favori Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş açık ara favori İlaçla ev sakinlerini uyutan ve bir kilo altınla kaçan bakıcı aranıyor! Bulana büyük ödül var İlaçla ev sakinlerini uyutan ve bir kilo altınla kaçan bakıcı aranıyor! Bulana büyük ödül var Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı Operasyona ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Polisler, Peker'in lüks villasındaki çelik kasayı keserek açmış Operasyona ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Polisler, Peker'in lüks villasındaki çelik kasayı keserek açmış

Son Dakika Haberleri
17:22 Komşularını tehdit eden Sevda Noyan'dan mahkemede geri vites: Nüktedan olarak söyledim
17:18 Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi
17:08 Mide bulandıran olay! Parktaki kadın ve çocuklara cinsel tacizde bulundu
16:55 Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu
16:46 Gara şehidinin silahı yakalanan PKK'lı teröristin üzerinde bulundu
16:32 Kerem Bürsin'den ayrı kalamayan Hande Erçel'in daveti hayranlarını heyecanlandırdı
16:15 Koronavirüs bir bakanı daha istifaya sürükledi! Avusturya Sağlık Bakanı gözyaşları içinde görevinden ayrıldı
16:05 Ziraat Türkiye Kupası finaline İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadı ev sahipliği yapacak
16:04 Ramazan ayı tedbirlerinin görüşüleceği kritik Kabine toplantısı başladı
15:11 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Üsse yaklaşmakta olan balon vurularak imha edildi
Kafeler dahil 5 işletme, Ramazan bayramı sonuna kadar faaliyetlerine ara veriyor Kafeler dahil 5 işletme, Ramazan bayramı sonuna kadar faaliyetlerine ara veriyor         
19:47
Son Dakika: Türkiye'de 13 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 273 kişi vefat etti, 59 bin 187 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 273 kişi vefat etti, 59 bin 187 yeni vaka tespit edildi         
19:29
Fenerbahçe'de forma giyen genç yıldız Ömer Faruk Beyaz'ın Stuttgart'la anlaştığı iddia edildi Fenerbahçe'de forma giyen genç yıldız Ömer Faruk Beyaz'ın Stuttgart'la anlaştığı iddia edildi         
19:16
Şehirler arası seyahate kısıtlama getirildi Şehirler arası seyahate kısıtlama getirildi         
19:00
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanmaya geçilecek Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanmaya geçilecek         
18:20
Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi         
17:18
Yaşlı kadın çatıya çıkınca herkes intihara kalkıştı sandı ama gerçek bambaşka çıktı Yaşlı kadın çatıya çıkınca herkes intihara kalkıştı sandı ama gerçek bambaşka çıktı         
16:52
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Üsse yaklaşmakta olan balon vurularak imha edildi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Üsse yaklaşmakta olan balon vurularak imha edildi         
15:12
Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile verdiği poz sosyal medyada tartışma yarattı Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile verdiği poz sosyal medyada tartışma yarattı         
14:17
Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Butan neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladı Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Butan neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladı         
13:48
Şırnak'ta 5 ayrı noktada termal su kaynağı bulundu Şırnak'ta 5 ayrı noktada termal su kaynağı bulundu         
13:45
İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı         
13:41
Ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf olayında yeni perde! 23 yaşındaki modelin videosu ortaya çıktı Ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf olayında yeni perde! 23 yaşındaki modelin videosu ortaya çıktı         
12:00
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı         
11:17
Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı         
11:02
Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları kısıtlama kararı 350 milyon euroluk rezervasyonu etkiledi Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları kısıtlama kararı 350 milyon euroluk rezervasyonu etkiledi         
10:18
Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim? Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?         
10:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2021 20:03:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Annesinden öğrendiği ekmeği tüm Türkiye'ye gönderiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei