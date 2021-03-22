Annesinden öğrendiği goblen sanatıyla hayata tutunuyor - Son Dakika

Hatay'da yaşayan 72 yaşındaki Belkıs Anlar Yorulmaz, annesinden öğrendiği goblen sanatıyla hayata tutunuyor. Yaptığı birbirinden güzel ürünleri dostlarına ve arkadaşlarına hediye eden kadın, hobisinin kendisinin mutluluk ve teselli kaynağı olduğunu dile getirdi.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da yaşayan Belkıs Anlar Yorulmaz, goblen sanatını çok sevdiğini ve çocukluğunda annesinden öğrendiği bu sanata aşkla tutunduğunu anlattı.

Hobisinin kendisini hayata bağladığını dile getiren Yorulmaz, "Benim annem çok meraklı bir insandı. Dikiş, nakış, tığ, iğne işlerini çok iyi yapardı. Ben de ona çekmişim, çok meraklıydım. Çocukken elime bu tür şeyleri verirlerdi, ben de seve seve yapardım. Böylece ilerledi ve bu sanatı şimdiye kadar yapıyorum, evin içinde teselli oluyorum" ifadelerini kullandı.

Bu işi ticari olarak değil, hobi olarak yaptığını belirten Yorulmaz, "Hiçbir zaman ticaretini yapmadım. Sürekli hobi olarak icra ettim. İcap edilen yerlere hediye olarak götürüyorum. Misafirliğe veya başka bir yere küçük bir eşya götürmektense yaptığım çalışmalardan götürüyorum, bu sanattan anlayanlar için çok kıymetli şeyler, benim için de öyle" dedi.

Goblen çalışmasında şekil verebilmek için diğer bağlantılı sanatları da bilmek gerektiğini vurgulayan Yorulmaz, "Aslında sanatların hepsi birbirine bağlı şeyler. Bunun şeklini verebilmek için biraz terzilikten, resimden, çizimden, kesimden anlaman gerekiyor. Çünkü sen kendin de şekil veriyorsun, düzeltiyorsun. Baskının olduğu gibi yapılmıyor" şeklinde konuştu.

Pandemi sürecinde bu çalışmalara daha çok bağlandığını dile getiren Yorulmaz, "Pandeminin çok büyük bir faydası oldu. Pandemide 3 ayda en az 10-15 tane yapmışımdır, daha da yapacaklarım var. Ben bu sanatı yaptıkça zevk alıyorum. Geceleri çalışmalarımı önüme dizip seyrederim. Ortada sevme meselesi var, sevmeden hiçbir şey olmaz. Yaptığın işi sevmen lazım" diyerek konuşmasını tamamladı.

(İHA)