Annesinden şiddet gördüğü iddia edilen Suriyeli Muhammed'e yardım eli - Son Dakika

İdlib'e giden sivil toplum görevlilerince 3 yaşındaki Muhammed'e her türlü desteğin sağlandığı ifade edildi.

Görevliler tarafından, Muhammed için bakıcı temin edildi.

Oğluna şiddet uyguladığı iddia edilen ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen anneye, psikolojik destek verilmeye başlandı.

Hatay Valiliği koordinesindeki sivil toplum kuruşları, İdlib'de yaşayan Muhammed ve annesine ulaştı.

Annesi tarafından sürekli dövüldüğü iddia edilen Muhammed'in görüntüsünün sosyal medyada yayımlanmasının ardından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'nun talimatıyla Hatay Valiliği devreye girdi.

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