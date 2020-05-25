Annesinden sonra kızı da korona virüse yakalandı - Son Dakika

Annesinden sonra kızı da korona virüse yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep' in İslahiye İlçesinde korona virüse yakalanan kalp hastası şahsın bakıcılığını yapan ve aynı evde kalan kızının da korona virüs testi pozitif çıktı.

Kalp damarlarından anjiyo olduktan sonra rahatsızlanarak tedavi gören 90 yaşında ki şahsın korona virüse yakalanmasının ardından aynı evde ikamet eden 63 yaşındaki N.Y.'nin de rahatsızlanarak kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesinde yapılan test sonucu pozitif çıktı. Gaziantep'in İslahiye İlçesine bağlı Kozdere Mahallesi'nde ikamet eden 90 yaşındaki E.K. kalp damarlarındaki rahatsızlıktan dolayı Gaziantep merkezde bulunan özel bir hastanede anjiyo olduktan sonra tedavisine devam edildi. Süreçte annesi E.K ile ile aynı evde kalan kızı N.Y.'de rahatsızlanarak, İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tahlil ve tetkikler sonucunda N.Y.'de de korona virüs tespit edildi. Anne ve kızı ile birlikte kentteki özel hastanelerde tedavi altında tutulurken anne kızın kaldığı ev ve mahallenin ise karantinaya alınacağı öğrenildi. İkinci pozitif vakanın görülmesi üzerine ise vakanın görüldüğü ev ve mahallede İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile karantina hazırlıklarının başlayacağı belirtildi.

Öte yandan vakanın görüldüğü E.K., ve N.Y.'nin kent merkezindeki farklı özel hastanelerde tedavisine devam ettiği öğrenildi.