Annesinden yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuşan Beyzanur'un üniversite sınavı heyecanı - Son Dakika

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde böbrek yetmezliği nedeniyle üniversite sınavlarına girememe riski bulunan Beyzanur Taşdemir, annesinden yapılan nakille sağlığına kavuşarak, sınav heyecanı yaşadı.

Karaman Mahallesi'nde annesi Güzel Taşdemir ile yaşayan Beyzanur Taşdemir'e, 4 yıl önce Manisa'nın Akhisar ilçesinde hafızlık eğitimi gördüğü sırada böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

Bu süreçte üniversite sınavına hazırlanmaya devam eden Beyzanur, şubat ayında babası Burhan Taşdemir'i kanserden kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Şikayetlerinin artması üzerine bir ay önce Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde böbrek nakli kararı verilen Taşdemir, sağlık sorunları nedeniyle üniversite sınavına girmesinin riskli olduğunu öğrendi.

Anne Güzel Taşdemir, nakil için bekleme listesine alınan kızının hızla sağlığına kavuşması için böbreğini vermeye karar verdi.

Tetkiklerin ardından sonuçların uyumlu olduğunun belirlenmesi sonrası 19 Mayıs'ta nakil operasyonu yapıldı.

Taburcu edildikten sonra sınavlara yeniden hazırlanmaya başlayan Taşdemir, hayalini kurduğu eğitim için üniversite sınavına girdi.

Beyzanur Taşdemir, AA muhabirine, çok fazla çalışma fırsatı bulamadan girdiği sınavın iyi geçtiğini söyledi.

Annesinin fedakarlığı sayesinde sağlığına kavuştuğunu, üniversite hayalini de gerçekleştirmek istediğini dile getiren Taşdemir, şunları kaydetti:

"Hastalığımdan dolayı çalışabildiğim kadar çalıştım. Çok şükür sınavım iyi geçti. Annemin böbreğini vereceğinden haberim yoktu. Güzel bir sürpriz yaptı. Kontrollerin ardından mayısta nakil sürecim oldu. Anneme çok şey borçluyum. Onun hakkını ödeyemem. Bu süreç onun için de zor geçti. Üniversitede inşallah çocuk gelişimi bölümü okumak istiyorum."

Anne Güzel Taşdemir ise kızına böbreğini hiç düşünmeden verdiğini belirterek, "Kızımın hastalığı bebeklikten varmış. Biz 4 yıl önce fark ettik. Daha sonra tedavileri devam etti. Çok şükür kızım ameliyatını oldu, sağlığına kavuştu. Biz de mutlu olduk. Doktorlar önce 'Kızın diyalize girecek' dediklerinde çok kötü oldum. Bunu duyunca 'Böbreğimi vermek istiyorum' dedim. Kızıma ikinci kez hayat verdiğim için çok mutluyum." diye konuştu.

"Sınava yetişmesi için mayıs ayında naklini gerçekleştirdik"

PAÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Murat Özban ise Beyzanur'u üniversite sınavına yetiştirdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Özban, "Önümüzde kısa bir süre vardı. Kızımız üniversite sınavına girmek istiyordu. Sınava yetişmesi için mayıs ayında naklini gerçekleştirdik. 10 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu ettik. Sağlıkla üniversite sınavına girmesini sağladık." ifadesini kullandı.

Kendilerinin tıbbi başarısının yanında hastanın kararlılığının da süreci hızlı atlatmasında etkili olduğuna dikkati çeken Özban, "Hayat ona yeni bir pencere açtı. Üniversite sınavında göstereceği başarıyla da umutlu bir geleceğe adım atmasını diliyoruz." diye konuştu.