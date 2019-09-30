Annesinden yapmayı öğrendiği mantıyla 'kadın girişimci' oldu

BURSA'da yaşayan kadın girişimci Sibel Kaya (45), annesinden öğrendiği mantı yapımını mesleğe dönüştürdü. KOSGEB desteğiyle mantıcı dükkanı açan Kaya, 3 ev kadınına da iş imkanı sundu. Sibel Kaya, "Hem kendimiz için gelir kaynağı hem de geleneksel yemeklerimizin kuşaklar boyunca devam edebilmesi için böyle bir yola girdik. Kendi işini yapmak isteyen, hayatta kendini özgür hissetmek isteyen, kendi özgürlüğünün tadına varmak isteyen, ayaklarının üzerinde durmak isteyen bütün hanımların iş hayatına dahil olmasını isterim" diye konuştu.

Bursa'da yaşayan 1 çocuk annesi Sibel Kaya, evde oturmaktan sıkıldığı için kendi işini kurmaya karar verdi. Kadın girişimcilere kredi desteği sağlayan KOSGEB'in kurslarına katılan Kaya, daha sonra mantıcı dükkanı açarak iş sahibi oldu. Yaptığı lezzetli mantılarla, kısa sürede müşterilerin beğenisini kazanan Sibel Kaya, "Küçüklüğümüzden itibaren annelerimizin özenle yaptığı mantıları, evimizde ağırladığımız misafirlere sunardık. Daha sonra bu lezzetin daha geniş kitleye hitap etmesi gerektiğini düşündük. Hem kendimiz için bir gelir kaynağı, hem de geleneksel yemeğimizin kuşaklara devam ettirilmesi için böyle bir yola girdik. Benim kursa katıldığım dönemde, kadınlara pozitif ayrımcılıkla ekstra yardımlar ve destekler vardı. Bunu öğrenince ben de başvurarak proje karşılığı işimi anlattım. Neler yapabileceğimi projelendirdim. Kabul edildi. Kurs neticesinde onaylanan projemle hibemi alarak işletmemi açmış oldum" diye konuştu.

GÜNDE 10 BİN ADET MANTI

Mantı yapmayı, annesinden öğrendiğini belirten Sibel Kaya, "Şu an işletmemde 3 kadın personelim var, işletmemizde sadece ev hanımları çalışıyor. İşletmemizin, KOSGEB'de karşılığının bulunabilmesinin en önemli sebebi, kadınlara iş olanağının sağlanması ve çalışanların her zaman kadın olması" dedi. Kadın girişimci Sibel Kaya, kıymalı, peynirli, patatesli, çıtır, Özbek mantısı, buharda pişen, hinkal, hanım mantı; ayrıca diyet yapanlar için de tam buğday unlu mantı yaptıklarını anlatarak, bunun yanında müşterilerine çi börek hazırladıklarını, Bursa'daki çeşitli otel ve restoranlara da toptan ürün sattıklarının altını çizdi.

Günlük mantı yaptıklarını ve müşterilerine taze ürün sunduklarını vurgulayan Sibel Kaya, şöyle devam etti: "Mantıları yaptığımız gibi anında şokluyoruz. Bu şekilde paketliyoruz. Perakende mantı satın almak isteyen müşterilerimize de bu şoklu ürünü ambalajlayıp kiloyla satıyoruz. Günde yaklaşık 10 bin adet mantı yapıyoruz. Dünyanın en güzel ikinci mantısıyız. Çünkü dünyanın en güzel mantısını annelerimiz yapıyor. KOSGEB kursundan sonra işletmemi açtım. İşletmem 2 yıllıkken Türkiye'de Özyeğin Üniversitesi ile beraber ortaklaşa yapılan, '10 Bin Girişimci Kadın' girişimcilik eğitim programına başvuruda bulundum. Elemeler sonunda bu programa seçildim. Bazı özel sebeplerden dolayı programımı tamamlayamadım fakat bu projede olmak, bunun eğitimini almış olmaktan dolayı çok mutluyum. Arzu eden kendi işini yapmak isteyen hayatta kendini özgür hissetmek isteyen, kendi özgürlüğünün tadına varmak isteyen, ayaklarının üzerinde durmak isteyen bütün hanımların iş hayatına dahil olmasını isterim."

- Bursa