Annesinden zorla para alan genç tutuklandı - Son Dakika
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Annesinden zorla para alan genç tutuklandı

11.04.2022 13:42
Annesinden zorla para alan genç tutuklandı

Samsun'da annesine yaklaşmama tedbir kararı bulunan genç, 'annesini darp ederek para aldığı' iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece "nitelikli yağma" suçundan tutuklandı.

Samsun'da annesine yaklaşmama tedbir kararı bulunan genç, 'annesini darp ederek para aldığı' iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece "nitelikli yağma" suçundan tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kasasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi N.G.'ye (53) yaklaşmaması için tedbir kararı bulunan S.G.'nin (29) 'annesinden para isteyip darp ettiği ve 80 lira alıp tekraren para istediği' iddia edildi. Anne N.G. oğlundan şikayetçi oldu. Eşyalarını almak için oğlunun kaldığı eve gittiğini ve buradan kendisinden 100 lira para istediğini, kendisini darp ettiğini ve 80 lira verdiğini ifade eden N.G., oğlu S.G.'den şikayetçi oldu. İlkadım Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan S.G. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, annesine yaklaşmama tedbir kararını ihlal etmediğini, annesini darp edip zorla para istemediğini ve annesinin kendisine saldırdığını ileri sürdü.

Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.G. çıkarıldığı mahkemece, "nitelikli yağma" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Annesinden zorla para alan genç tutuklandı
Annesinden zorla para alan genç tutuklandı
Annesinden zorla para alan genç tutuklandı

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İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Annesinden zorla para alan genç tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Annesinden zorla para alan genç tutuklandı - Son Dakika
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