Annesine adresin yanlış tarif edildiğini söyleyen maganda eczaneyi birbirine kattı! Bilgisayarı yumruklayıp hakaretler savurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Annesine adresin yanlış tarif edildiğini söyleyen maganda eczaneyi birbirine kattı! Bilgisayarı yumruklayıp hakaretler savurdu

20.06.2022 12:28
Annesine adresin yanlış tarif edildiğini söyleyen maganda eczaneyi birbirine kattı! Bilgisayarı yumruklayıp hakaretler savurdu

Ataşehir'de ilaç almak için eczaneyi arayan annesine yanlış tarifte bulunulduğunu söyleyen bir adam, eczaneyi birbirine kattı. Çalışanın kullandığı bilgisayara yumruk atan adam, çalışanlara da hakaretler ve tehditler yağdırdı. Hakkında şikayetçi olunan adam hakkında arama çalışması başlatıldı.

İstanbul'da meydana gelen olayda şüphelinin annesi ilaçlarını almak için eczaneyi aradı. Eczane çalışanı Ayşenur Ören, şüphelinin annesine adresi tarif etti. Annesine adresin yanlış verildiğini öne süren şüpheli, eczaneye geldi. Reçetedeki ilaçları Eczacı Ayşenur Ören'den isteyen şüpheli, çalışanlara küfür ve hakaretler etmeye başladı.

EKİPLER YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Çalışanların ve müşterilerin uyarılarına aldırış etmeyen saldırgan, bilgisayara yumruk atarak zarar verdi. Eczanedekiler korku ve panik yaşadı. Ören, saldırganın istediği ilaçları vererek dükkandan çıkmasını istedi. Daha sonra ilaçlarını alan saldırgan eczaneden ayrıldı. Ayşenur Ören durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri iş yeri kamera görüntülerini inceleyerek saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

"SENİN BOYNUNU KOPARTIRIM, GEBERTİRİM"

Eczacı Ayşenur Ören, "19 Haziran günü nöbetçi eczaneydik. Bir hanımefendi arayarak 'yerinizi bulamadım' diye sitem etti. Bir buçuk saat sonra bir kişi geldi eczaneye. 'Siz nasıl yol tarif ediyorsunuz' diyerek reçeteyi fırlattı. Hatta annesi beni arayarak 'oğlum sinirli bir kişi, ona dikkat edin' diye beni uyardı. Annem de 'üslubunuza dikkat edin' diye kendisini uyardı. Küfürler ederek bilgisayarıma yumruk atarak devirdi. 'Ben senin boynunu koparırım, ben senin televizyonda bildiğin erkeklere benzemem, seni gebertirim' diyerek hakaret ve küfürlere devam etti. Üstüme yürüyerek yumruk atmaya kalktı. Bir müşterimiz araya girmeye çalıştı.

"ELİNDE SİLAH OLABİLİRDİ"

Herkes bir olup dışarıya çıkardılar. İfademizi vererek şikayetçi olduk. Polis şu anda arıyor. Anne oğul adreslerinde yok. Biz sağlık çalışanıyız. Kamu hizmeti veriyoruz. Ben bu halde gece nöbetime devam ettim" dedi. Saldırı anında korku yaşadığını belirten çalışan Serap Tekcan, "Korktum. Elinde silah olabilirdi. Birimize zarar verebilirdi. Ona da kalkıştı zaten. Bilgisayara zarar verdi. Fiziksel temas olmadı ama bütün çalışanlara küfür ve hakaretler etti" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Müge Anlı canlı yayında evlilik kararı aldığını açıklamıştı! Peki İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? Müge Anlı canlı yayında evlilik kararı aldığını açıklamıştı! Peki İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? Son dakika: Uluslararası kripto para dolandırıcılığı iddiası: 6 ülkeye ihbar mektubu gönderildi Son dakika: Uluslararası kripto para dolandırıcılığı iddiası: 6 ülkeye ihbar mektubu gönderildi
Kaynak: DHA

İstanbul, Eczane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Annesine adresin yanlış tarif edildiğini söyleyen maganda eczaneyi birbirine kattı! Bilgisayarı yumruklayıp hakaretler savurdu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:32 Müge Anlı canlı yayında evleneceğini duyurdu! Anlı'nın açıklaması Twitter'da mizah dolu paylaşımlarla karşılandı
12:28 Annesine adresin yanlış tarif edildiğini söyleyen maganda eczaneyi birbirine kattı! Bilgisayarı yumruklayıp hakaretler savurdu
12:25 Mezarlıktaki sözleriyle gündeme gelen Bülent Ersoy: Sayın İçişleri Bakanı'mızdan istirham ettim, mezar yerim belli oldu
12:04 Uğurcan Çakır'a Benfica kancası! Yeterli teklif gelirse satışına sıcak bakılıyor
11:46 Korsan takside kurşun yağmuruna tuttular! Arka koltukta oturan adam, sırtından vurularak hayatını kaybetti
11:25 Müge Anlı canlı yayında evlilik kararı aldığını açıklamıştı! Peki İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir?
11:21 Gram altının fiyatı yeni haftaya yükselişle başladı! 1.025 lira seviyesinden işlem görüyor
11:19 Messi'nin oğlu Mateo, babasını aratmadı! İşte sosyal medyada gündem olan inanılmaz gol
10:53 İYİ Parti lideri Akşener, adaylık konusunda vurgu yapan belediye başkanlarına cevap verdi: Başbakanlığa aday olduğumu söyledim
10:46 Uzman isim uyardı! İşte kurbanlık alırken dikkat etmeniz gerekenler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 12:42:39. #1.13#
SON DAKİKA: Annesine adresin yanlış tarif edildiğini söyleyen maganda eczaneyi birbirine kattı! Bilgisayarı yumruklayıp hakaretler savurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement