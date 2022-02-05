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ANNESİNE AİT KLİNİKTE HASTANIN ÖZEL FOTOĞRAFLARINI ÇEKEN SAHTE HEMŞİREYE GÖZALTI. - Son Dakika

ANNESİNE AİT KLİNİKTE HASTANIN ÖZEL FOTOĞRAFLARINI ÇEKEN SAHTE HEMŞİREYE GÖZALTI.

05.02.2022 12:05

Şüpheli serbest bırakıldı, savcılık itiraz etti.

Şüpheli serbest bırakıldı, savcılık itiraz etti.

Halil Sadri YILMAZ/ İSTANBUL, (DHA) - TUZLA'da özel bir kliniğe iğne yaptırmak için gelen kadının pantolonunu indirdiği sırada fotoğraflarını çektiği belirlenen 'sahte hemşire' Taha E.O. (21) gözaltına alındı. Savcılık şüpheliyi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk ederken, sorgusunda 'Kendisi pantolonunu indirirken kalçasını salladı ve beni tahrik etti" diyen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz ettiği öğrenildi.

Olay 3 Şubat günü Tuzla'da bulunan özel bir klinikte meydana geldi. Tarafların emniyette verdiği ifadelere göre olay şöyle gerçekleşti: Şüpheli Taha E.O. annesine ait olan klinikte bulunuyordu. İğne tedavisi gören 19 yaşındaki kadın, saat 21.00 sıralarında kliniğe gelince Taha E.O., genç kadına iğne yapabileceğini söyledi. Sağlık meslek lisesinden mezun olan ve hemşirelik diploması olduğu öğrenilen Taha E.O. aşı yaptığı genç kadının haberi olmadan özel fotoğrafını çekti.

ERKEK ARKADAŞI FAYANS YANSIMASINDAN DURUMU FARK ETTİ

Genç kadınla birlikte hastaneye giden ve aşı kabinin dışında bulunan erkek arkadaşı ise yerdeki fayansın yansımasından hemşire olarak çalıştığını düşündüğü kişinin sevgilisinin özel fotoğraflarını çektiğini gördü. Durumun polis ekiplerine haber verilmesi üzerine şüpheli Taha E.O. gözaltına alındı.

FOTOĞRAFI ÇEKTİĞİNİ KABUL ETTİ

Taha E.O. emniyetteki ifadesinde 'Sağlık meslek lisesi mezunuyum. Hemşire diplomam da var ancak Pendik'te bulunan restoranımızda çalışmaktayım. Ara sıra Tuzla'da bulunan ve anneme ait olan özel bir klinikte anneme yardımcı olmaktayım. Olay tarihinde sağlık kabininde bulunuyordum. Saat 21.00 sıralarında annemle dışarıda sigara içerken söz konusu kişiler geldi. Anneme iğneyi benim yapabileceğimi söyledim" şeklinde konuştu. Taha E.O. iğne yapacağı sırada şikayetçi kadının fotoğrafını çektiğini ifadesinde kabul etti.

SAVCILIK TUTUKLANMASINI İSTEDİ

Emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli burada savcıya ifade verdi. Savcılık şüpheliyi, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

Şüpheli Taha E.O.'nun hakimlikteki sorgusunda, 'İğne yapacaktım. Kendisi pantolonunu indirirken kalçasını salladı ve beni tahrik etti. Bir anlık gaflete düşerek kalçasının fotoğrafını çektim. Pişmanım, tutuksuz yargılanmama karar verilsin" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

HAKİMLİK SERBEST BIRAKTI

Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın tutuklama talebini reddederek ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla şüphelinin serbest bırakılmasına karar verdi. Savcılığın ise şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz ettiği öğrenildi.

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Tuzla, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANNESİNE AİT KLİNİKTE HASTANIN ÖZEL FOTOĞRAFLARINI ÇEKEN SAHTE HEMŞİREYE GÖZALTI. - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANNESİNE AİT KLİNİKTE HASTANIN ÖZEL FOTOĞRAFLARINI ÇEKEN SAHTE HEMŞİREYE GÖZALTI. - Son Dakika
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