Annesine Bakabilmek İçin Liseyi Terk Eden Kadın Muhtar Oldu

Gaziantep'in Araban ilçesinde 86 yaşındaki annesine bakabilmek için açıktan okuduğu liseden ayrılan Arzuman Toprak, girdiği muhtarlık yarışını kazandı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde 86 yaşındaki annesine bakabilmek için açıktan okuduğu liseden ayrılan Arzuman Toprak, girdiği muhtarlık yarışını kazandı. Mazbatasını alarak ilçenin ilk kadın muhtarı olan Arzuman Toprak, artık hem annesine hem de yaşadığı mahalleye hizmet edecek.



Gaziantep'in Araban ilçesi kırsal Yukarıyufkalı Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Arzuman Toprak, yaşlı annesine bakabilmek için açıköğretim lisesini yarıda bıraktı. Liseyi ikinci sınıfta terk etmek zorunda kalan Toprak, 31 Mart seçimleri öncesinde ise muhtar adayı oldu. Seçim sürecinde bazı kesimler tarafından "kadından muhtar olmaz, elinin hamuru ile erkek işine karışma" gibi eleştiri ve tepkilere maruz kalan Toprak, gece gündüz demeden sürdürdüğü çalışmalarla 59 seçmenli mahallenin muhtarı oldu.



Mazbatasını aldı



Yukarıyufkalı Mahallesi'nde 35 oy alarak erkek adaya 15 oy fark adan Arzuman Toprak, Araban İlçe Seçim Kurulu'na gelerek mazbatasını aldı. Arzuman Toprak, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Müdürü Ahmet Güzel'in elinden aldı. Güzel, ilçenin ilk kadın muhtarı Arzuman Toprak'ı tebrik ederek, görevinde başarı diledi.



Tarihe geçti



Girdiği seçim mücadelesinde yoğun çaba sarf eden Arzuman Toprak, kazandığı seçim zaferiyle ilçede de bir ilke imza attı. İlçenin ilk kadın muhtarı olan Arzuman Toprak, bundan sonraki süreçte hem 86 yaşındaki annesine hem de mahalleliye hizmet edecek. 48 yıldır Yukarıyufkalı Mahallesi'nde oturduğunu anlatan Toprak, "Mahalledeki evimizde 86 yaşındaki annem Ayşe Toprak ile birlikte yaşamaktayım. İlkokulu Yukarıyufkalı Mahallesi'nde, ortaokulu Gaziantep Mimar Sinan Ortaokulunda tamamladım. Yaşlı anneme bakacak kimse olmadığı için ve annemin bakımını yapmak amacıyla okuduğum açıköğretim lisesini ikinci sınıfta terk etmek zorunda kaldım. Mahallemizde yaşlı annem ile birlikte bekar olarak yaşamaktayım. 31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerinde doğup büyüdüğüm ve halen yaşlı annemle birlikte yaşadığım mahallemde muhtar adayı oldum. Bu süreçte mahallemizde bazı şahıslar tarafından "kadından muhtar mı olurmuş" diye ciddi şekilde eleştirilere maruz kaldım. Yılmadım, adaylığım sürece tüm eleştirilere göğüs gerdim. Diğer aday Murat Önalan ile birlikte girdiğim muhtarlık yarışında gece ve gündüz demeden çalışmalarımı sürdürdüm. Seçimde ise mahallemizdeki toplam 59 seçmenden 55 seçmen oy kullandı. Seçimlerde erkek rakibim, 20 oy alırken, ben ise 35 oy almayı başardım" diye konuştu.



"Gece gündüz demeden hizmet edeceğiz"



Araban'ın ilk kadın muhtarı olduğu için de mutlu olduğunu anlatan Arzuman Toprak, "İlçenin ilk kadın muhtarı olmanın onurunu ve sevincini yaşıyorum. Bu onuru ve sevinci yaşatan mahallemize en iyi hizmetler için gece gündüz demeden çalışacağım. Mahalleliye hizmet edeceğiz" diye konuştu.



Toprak, aldığı mazbatayı annesine götürerek sevincini paylaştı. - GAZİANTEP

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