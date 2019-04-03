Son Dakika Haberleri: Annesine Bakmadığı Gerekçesiyle Babasını Bıçakla Ağır Yaraladı

Annesine Bakmadığı Gerekçesiyle Babasını Bıçakla Ağır Yaraladı

1 saat önce

Kırıkkale'de bir şahıs, iddiaya göre evde bakıma muhtaç annesine bakmadığı gerekçesiyle babasını ekmek bıçağıyla ağır yaraladı.

Annesine Bakmadığı Gerekçesiyle Babasını Bıçakla Ağır Yaraladı, System.String[]
Kırıkkale'de bir şahıs, iddiaya göre evde bakıma muhtaç annesine bakmadığı gerekçesiyle babasını ekmek bıçağıyla ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'nin Kurtuluş Mahallesi'ndeki evine saat 22.30 sıralarında alkollü şekilde gelen D.Ş. (29), babası Y.Ş. (55) ile evde yatalak tedavi gören ve bakıma muhtaç olan annesine iyi bakmaması meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma esnasında D.Ş. mutfağa giderek buradan aldığı ekmek bıçağını babası Y.Ş.'ye rast gele salladı. Aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Y.Ş., eve gelen 112 acil sağlık ambulansıyla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisine kaldırıldı. Olay sonucunda Oğlu D.Ş. ise çıkarıldığı Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

D.Ş.'nin ifadesinde yatalak annesine babasının iyi bakmadığını, ihtiyaçlarını karşılamadığını, bu nedenle kendisi ile tartıştığını, alkolün etkisi ile bıçağı kaç kere salladığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:50 Kaynak: İHA

Kırıkkale, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Muhtar Seçildi, Mazbatasını Alamadan Hayatını Kaybetti Kasap Önünde Kemik Bekleyen Köpeğe, Parke Taşıyla Saldıran Kadın Güvenlik Kamerasına Yansıdı 4 Gündür Kayıp Olan İstanbullu Gencin Ailesi, Tekirdağ'da Aramaya Çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Yorgunluğunu Atmak İçin Tatile Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 16:14:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Annesine Bakmadığı Gerekçesiyle Babasını Bıçakla Ağır Yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]