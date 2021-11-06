Üye Girişi
ANNESİNE BÖBREK NAKLİ İÇİN 35 KİLO VERDİ - Son Dakika

ANNESİNE BÖBREK NAKLİ İÇİN 35 KİLO VERDİ

06.11.2021 09:17

DİYARBAKIR'da, kronik böbrek yetmezliği hastası olan annesi Hamdiye Akan'a (38) böbreğini vermek isteyen ancak obez olduğu için verici olması kabul edilmeyen Nurullah Akan (21), 5 ayda 35 kilo vererek annesini hayata bağladı.

DİYARBAKIR'da, kronik böbrek yetmezliği hastası olan annesi Hamdiye Akan'a (38) böbreğini vermek isteyen ancak obez olduğu için verici olması kabul edilmeyen Nurullah Akan (21), 5 ayda 35 kilo vererek annesini hayata bağladı. Sol böbreği alınarak annesine nakledilen Nurullah Akan, İlk geldiğimde kilodan dolayı olmaz dediler, sonra ben diyete başladım kilo verdim. 5 ayda 127 kilodan 92 kiloya düştüm, direndim ve başardım. Annem bana bir can vermişti, bir can da ben anneme verdim dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Hamdiye Akan, kronik böbrek yetmezliği yaşayınca Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Doktorlar, Akan'ın her iki böbreğinin de çalışmadığını tespit etti. İlk olarak Akan'ın eşi böbreğini vermek istedi ancak şeker hastalığı olduğu için kabul edilmedi, ardından oğlu Nurullah böreğini vermek istedi annesine. Nurullah'ın da obez olması nedeniyle doktorlar nakli riskli buldu. Bunun üzerine rejim yapmaya karar veren Nurullah Akan, 5 ayda 35 kilo verdi. Nurullah'ın ideal kiloya düşmesinin ardından doktorlar anne ile oğlunu aynı anda ameliyata aldı. Başarılı geçen ameliyatta, Nurullah'ın sol böbreği alınarak annesi Hamdiye Akan'a nakledildi.

'ANNEM BANA BİR CAN VERMİŞTİ, BİR CAN DA BEN ANNEME VERDİM'

Ameliyat sonrası sevinçten yüzü gülen Nurullah Akan, çok mutlu olduğunu dile getirerek yaşadığı süreci şöyle anlattı

Annemin 6 aydır böbrek yetmezliği var, 6 ayın sonunda böbrek nakil edilmesi gerektiğini söylediler, ben de 'ben vericiyim' dedim, o esnada da kilom fazlaydı. İlk geldiğimde kilodan dolayı, olmaz dediler, sonra ben diyete başladım kilo verdim. 5 ayda 127 kilodan 92 kiloya düştüm, direndim ve başardım. Spor yaptım, yemek fazla yemedim, annemin hayatını kurtarmak için azimle direndim. Organ nakli haftasıymış bu hafta, biz de yeni öğrendik, organ nakli hayat kurtaran bir şey ve çok güzel. Annem bana bir can vermişti, bir can da ben anneme verdim. Şimdi çok mutluyum, böbreğim anneme oldu, çok şükür, çok sağlıklı geçti ameliyatımız. Tüm doktorlarımıza teşekkür ediyorum.

'OĞLUM ZORLA İLLA BEN VERECEĞİM DEDİ'

Hamdiye Akan ise, İlk başta istemiyordum oğlum versin, zorla 'illa ben böbreğimi vereceğim, diyaliz kabul etmiyoruz, kim sana bakar' dedi, mecbur kaldım kabul ettim. Babası ben vereceğim dedi, onun şekeri vardı olmadı şeklinde konuştu.

'NURULLAH BİZİM İÇİN BİR KAHRAMANDIR'

Dicle Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Cerrahi Sorumlusu Doç. Dr. Mehmet Veysi Bahadır, böbrek naklinin organ nakli haftasına denk gelmesinin anlamlı olduğunu belirterek, anne ile oğlunun durumunun iyi olduğunu söyledi. Nurullah'ın bir kahraman olduğunu ifade eden Dr. Bahadır, özellikle beyin ölümü gerçekleşen kişilerin organ bağışında bulunmasının önemine vurgu yaparak şöyle konuştu

Hastamız, böbrek yetmezliği tablosu bir yıl içerisinde gelişen bir hasta. Oğlunun hafif bir obezitesi vardı ve ailede böbreğini verebilecek tek kişi olarak bize sunuldu. Kendisinin obezitesi olduğu için, obez hastaların yani kilosu olan hastaların iyi bir organ vericisi olduğunu düşünmüyoruz. Kendisi çok azimli, annesi için kilo verdi ve kilosu uygun koşullara geldi, biz de ondan sonra ameliyat kararı aldık. Kendisinin sol böbreğini aldık, kendisi bağışladı, kendisi bir kahraman bizim için. Organ vericilerin tamamı öyle. Annesine böbrek naklini gerçekleştirdik, annesi iyi, klinik tablosu çok iyi, geceyi de çok iyi geçirdiler. Tabii bizim yoğun bakım ve klinik takibimiz devam ediyor her iki hasta için. İşler şu anda yolunda görünüyor. Bu süreç bittiğinde annesi bu böbrekle yeni yaşamına dönecek ve sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettirecek. Verici de kendine dikkat edecek, kilo vermeye devam edecek, daha sağlıklı ve daha pozitif bir yaşama geçerse çok büyük bir zarar görmeden hayatına devam edecek. Annesi, kronik böbrek yetmezliği hastası, iki böbreği de çalışmıyordu, biz ona oğlundan aldığımız böbreği takarak diyaliz sürecine girmeden tekrar böbrekli yaşamı başlatmış olduk. Tabii bizim isteğimiz, bu haftanın önemini vurgulamak adına söylüyorum, yaşayan ve hayatına devam eden kişilerin değil de beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerin organ bağışı yapması önemlidir ve bunu istiyoruz.

ANNESİNE BÖBREK NAKLİ İÇİN 35 KİLO VERDİ
ANNESİNE BÖBREK NAKLİ İÇİN 35 KİLO VERDİ
ANNESİNE BÖBREK NAKLİ İÇİN 35 KİLO VERDİ
ANNESİNE BÖBREK NAKLİ İÇİN 35 KİLO VERDİ
ANNESİNE BÖBREK NAKLİ İÇİN 35 KİLO VERDİ
ANNESİNE BÖBREK NAKLİ İÇİN 35 KİLO VERDİ
ANNESİNE BÖBREK NAKLİ İÇİN 35 KİLO VERDİ
ANNESİNE BÖBREK NAKLİ İÇİN 35 KİLO VERDİ
ANNESİNE BÖBREK NAKLİ İÇİN 35 KİLO VERDİ

Dicle Üniversitesi, Şeker Hastalığı, Diyarbakır, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANNESİNE BÖBREK NAKLİ İÇİN 35 KİLO VERDİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anına ilişkin çarpıcı yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum 09:57 Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anına ilişkin çarpıcı yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum Demet Şener aşka geldi! İlk kez yeni sevgilisiyle fotoğraflarını paylaştı 09:25 Demet Şener aşka geldi! İlk kez yeni sevgilisiyle fotoğraflarını paylaştı Şehit yakınına küfrettiğini kabul etti! İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, herkesten özür diledi 09:19 Şehit yakınına küfrettiğini kabul etti! İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, herkesten özür diledi
Eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü arkadaşına sabahtan akşama kadar işkence yaptı 09:16 Eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü arkadaşına sabahtan akşama kadar işkence yaptı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de! 3 bakanlık ile 2 kuruma önemli atamalar 09:13 Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de! 3 bakanlık ile 2 kuruma önemli atamalar Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ve başarılı yorumcu Rıdvan Dilmen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret 00:34 Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ve başarılı yorumcu Rıdvan Dilmen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret
İşkence itiraflarından sonra ilk kez konuştu! MİT eski yetkilisi Eymür: Zaman zaman yanlışlar yapmış olabilirim 23:53 İşkence itiraflarından sonra ilk kez konuştu! MİT eski yetkilisi Eymür: Zaman zaman yanlışlar yapmış olabilirim Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyi Gümren, Meral Akşener ve Lütfü Türkkan'a seslendi 22:31 Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyi Gümren, Meral Akşener ve Lütfü Türkkan'a seslendi

Son Dakika Haberleri
09:58 CNN Teknik Müdürü'nün gizli kamera görüntüleri ifşa oldu: Koronadan sonra yeni hedefimiz iklim krizi
09:20 Mide bulandıran hareket! Kurye, müşteriye teslim edeceği dondurma kutusunu kasıklarında gezdirdi
09:19 Şehit yakınına küfrettiğini kabul etti! İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, herkesten özür diledi
09:17 İcra ve İflas Kanunu TBMM'de kabul edildi! İcra ile çocuk teslimi tarih oluyor
09:16 Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça, uçak kazasında yaşamını yitirdi
09:14 Şehit yakınına ettiği küfür sonrası İYİ Partili Lütfü Türkkan'a siyasilerden arka arkaya tepki geldi
09:12 Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de! 3 bakanlık ile 2 kuruma önemli atamalar
09:11 İstanbul'a çöken sisi etkisini sürdürüyor! Görüş mesafesi düştü, feribot seferleri iptal edildi
09:09 Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi
00:58 Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın İYİ Parti'den istifa edeceği iddia edildi
CNN Teknik Müdürü'nün gizli kamera görüntüleri ifşa oldu: Koronadan sonra yeni hedefimiz iklim krizi CNN Teknik Müdürü'nün gizli kamera görüntüleri ifşa oldu: Koronadan sonra yeni hedefimiz iklim krizi         
09:59
Anadolu'da bu hikaye anlatılınca hemen konu kapatılıyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı Anadolu'da bu hikaye anlatılınca hemen konu kapatılıyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı         
09:52
Mide bulandıran hareket! Kurye, müşteriye teslim edeceği dondurma kutusunu kasıklarında gezdirdi Mide bulandıran hareket! Kurye, müşteriye teslim edeceği dondurma kutusunu kasıklarında gezdirdi         
09:21
İcra ve İflas Kanunu TBMM'de kabul edildi! İcra ile çocuk teslimi tarih oluyor İcra ve İflas Kanunu TBMM'de kabul edildi! İcra ile çocuk teslimi tarih oluyor         
09:17
Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça, uçak kazasında yaşamını yitirdi Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça, uçak kazasında yaşamını yitirdi         
09:16
Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi         
09:10
Yaralamadan gözaltına alınan şüpheli, PKK mensubu çıktı! 2 askerimizi şehit edip, bir çocuğu öldürdüğünü itiraf etti Yaralamadan gözaltına alınan şüpheli, PKK mensubu çıktı! 2 askerimizi şehit edip, bir çocuğu öldürdüğünü itiraf etti         
00:09
Süper Lig maçında skandal hata! Maçı erken bitiren hakem, futbolcuları duştan çıkartıp sahaya çağırdı Süper Lig maçında skandal hata! Maçı erken bitiren hakem, futbolcuları duştan çıkartıp sahaya çağırdı         
22:31
Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge bekleyenleri heyecanlandırdı: Vaat olmaktan çıktı Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge bekleyenleri heyecanlandırdı: Vaat olmaktan çıktı         
21:55
Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var         
17:45
Son Dakika: A Milli Takımımız'ın kadrosu belli oldu! Son Dakika: A Milli Takımımız'ın kadrosu belli oldu!         
17:18
"Randevu alamıyoruz" diyen vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Yanında doktor var, ona sor         
16:30
Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı         
13:07
Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor         
12:11
Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür? Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?         
12:09
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans         
11:42
Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı         
11:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2021 10:25:20. #1.11#
SON DAKİKA: ANNESİNE BÖBREK NAKLİ İÇİN 35 KİLO VERDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement