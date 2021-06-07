ANNESİNE ÇİÇEK KOPARMAK İÇİN EVDEN ÇIKIP KAYBOLAN 3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ESNAF SAHİP ÇIKTI - Son Dakika

ANNESİNE ÇİÇEK KOPARMAK İÇİN EVDEN ÇIKIP KAYBOLAN 3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ESNAF SAHİP ÇIKTI

Bursa'nın İznik ilçesinde evinin bahçesine, annesine çiçek koparmak için çıktıktan sonra yolunu kaybeden 3 yaşındaki Sami Can'a esnaf sahip çıktı.

Bursa'nın İznik ilçesinde evinin bahçesine, annesine çiçek koparmak için çıktıktan sonra yolunu kaybeden 3 yaşındaki Sami Can'a esnaf sahip çıktı. İznik ilçesinde evinin bahçesine annesine çiçek koparmak için çıkan 3 yaşındaki Sami Can, yola çıktıktan sonra evinin yolunu kaybetti. Evinin yaklaşık 2 kilometre ilerisine giderek kaybolan 3 yaşındaki çocuk, Atatürk Caddesi üzerinde ağlamaya başladı. Küçük çocuğun yanına gelen motosiklet tamircisi Yunus Sinan, çocuğa ailesini sordu. Elindeki çiçeği annesine aldığını söyleyen çocuğun, evini kaybettiğini belirtmesi üzerine, bölgeye polis ekipleri çağrıldı. Ekiplerden korkan çocuk, polis aracına binmezken, minik çocuğu kucağına alarak sakinleştiren polis ekipleri, küçük çocuğu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Belediye ekipleri tarafından yapılan anons üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen anne, gözyaşlarına hakim olamadı.

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