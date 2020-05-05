Annesine doğum günü sürprizi yapmak isteyen kadının talebini, Vefa ekibi gerçekleştirdi - Son Dakika

Annesine doğum günü sürprizi yapmak isteyen kadının talebini, Vefa ekibi gerçekleştirdi

HATAY'ın Erzin ilçesinde yaşayan Dilek Gürz'ün talebi üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Osmaniye'deki annesi 66 yaşındaki Hatice Altıok'a doğum günü sürprizi yaptı.

Erzin'de ikamet eden Dilek Gürz, Osmaniye'de oturan annesi Hatice Altıok'a doğum günü için sürpriz kutlama yapmak istedi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 20 yaş altındaki çocuklarını evinde yalnız da bırakamayan Gürz, talebini telefonla aradığı Osmaniye Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine iletti. İstek üzerine, gruba bağlı Osmaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve polis ekipleri, pastayla evine gittikleri anne Altıok'un doğum gününü kutladı. Kapıda ellerinde üzerinde mumlar yakılmış doğum günü pastasıyla gelen zabıta ekibini gören Altıok, şaşkınlığını gizleyemedi. Yanan mumlara üfleyerek söndüren anne Altıok, Vefa Sosyal Destek Gurubu ekiplerine teşekkür etti.