Annesine doğum günü yapmak istedi Vefa destek ekibini aradı - Son Dakika

Annesine doğum günü yapmak istedi Vefa destek ekibini aradı

Pastayla gelen ekipleri kapıda gören kadın büyük mutluluk yaşadı

İSTANBUL - Maltepe'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarıya çıkamayan genç annesine sürpriz doğum günü yapmak istedi. Vefa Destek ekibini arayan gence ekipler yardım etti. Kapıya pasta ile gelen ekipleri gören kadın sürpriz karşısında mutlu olurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle pasta almaya dışarı çıkamayan genç durumu vefa destek ekibine bildirdi. Vefa destek ekibi pasta alırken, ekibe Deniz Kara Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu(DEKAFED)ekipleri de destek verdi. Sokağa sirenler çalıp giren ekipler ardından binaya girdi. Ekipler 65 yaşına giren kadının doğum gününü pasta ile kutlarken,yaşlı kadın çok mutlu oldu. Ekipler sokaktan ayrılırken, 'Evde Kal'ın anonsları yaptı.