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Annesine gittiği evde av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

Annesine gittiği evde av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu

10.09.2021 00:22
Annesine gittiği evde av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, minibüs şoförü Hüseyin A(37) evinde av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, minibüs şoförü Hüseyin A(37) evinde av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Sine köyünde meydana geldi. Anne ve babasını ziyarete gelen Hüseyin A. evde av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu. Bir süre sonra eve gelen anne korkunç manzara ile karşılaştı. Oğlunu kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde gören anne durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde talihsiz adamın öldüğü belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Safranbolu, Av Tüfeği, Minibüs, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Annesine gittiği evde av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Annesine gittiği evde av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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