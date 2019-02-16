Son Dakika Haberleri: Annesine Hayat Verdi

Annesine Hayat Verdi

1 saat önce

DENİZLİ'de, Süleyman Özcan (44), karaciğer yetmezliği bulunan annesi Nazire Özcan'a (64) can aşısı oldu.

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DENİZLİ'de, Süleyman Özcan (44), karaciğer yetmezliği bulunan annesi Nazire Özcan'a (64) can aşısı oldu. Anne Nazire Özcan, oğlunun karaciğerinin bir parçasının nakledilmesiyle hayata tutundu.

Pamukkale'nin Akhan Mahallesi'nde yaşayan Nazire Özcan'a, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde (PAÜ) yapılan muayene ve tetkiklerin ardından, karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Hastalığın son evresinde olduğu belirlenen Özcan'ın karaciğer nakli olması gerektiği belirtildi. Annesinin durumunu öğrenen Süleyman Özcan, gönüllü donör oldu.

Yapılan tetkiklerde Süleyman Özcan'ın nakil için uygun olduğu belirlendi. Geçen salı günü Pamukkale Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nde Doç. Dr. Ali Kağan Gökakın başkanlığındaki ekip tarafından, 8 saat süren ameliyatla, oğul Özcan'dan alınan karaciğer parçası, annesi Nazire Özcan'a nakledildi. Bu sayede hayata tutunan anne Özcan, oğluyla birlikte taburcu olacağı günü beklemeye başladı.

Doç. Dr. Ali Kağan Gökakın, Nazire Özcan'ın karaciğer yetmezliği nedeniyle son evrede olduğunu belirterek, yaşamını sürdürebilmesi için, gönüllü donör olan oğlunun karaciğerinin bir parçasını nakletiklerini söyledi.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:26 Kaynak: DHA

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