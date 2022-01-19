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ANNESİNE İLAÇ YAZMAYAN DOKTORA SALDIRDI - Son Dakika

ANNESİNE İLAÇ YAZMAYAN DOKTORA SALDIRDI

19.01.2022 18:51

ERZİNCAN'ın Tercan ilçesinde 3 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekimi Dr. Çağrı Eren, annesine ilaç yazmayan Yakup A.'nın saldırısına uğradı.

ERZİNCAN'ın Tercan ilçesinde 3 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekimi Dr. Çağrı Eren, annesine ilaç yazmayan Yakup A.'nın saldırısına uğradı. İkili arasında çıkan arbede güvenlik kamerasına da yansırken, taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Olay, dün Tercan ilçesindeki 3 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Aile hekimi Çağrı Eren, Sağlık Merkezi'ne gelen hasta ve oğluna gerekli ilaçları yazarak reçetelerini verdi. İddiaya göre, hasta yeni ilaç isteğinde bulunurken, Dr. Eren ise istenilen ilaçların kalbe ağır yük getirebileceğini ifade ederek reçeteyi yazmak istemedi. Bunun üzerine hasta, ilaçları kendisine değil sosyal güvencesi olmayan oğlu için yazdırmak istediğini söyledi. Bunu da kabul etmeyen aile hekimi, devletin zarara uğratılacağını belirterek, ilaçları yazmadı. İstedikleri ilaçları reçeteye yazdıramayan anne ve oğlu Yakup A., aile hekimi Çağrı Eren'e tepki gösterdi. Yakup A., doktor Eren'e saldırırken, ikili arasında arbede çıktı. Çıkan arbede çevredeki diğer vatandaşlar tarafından sonlandırılırken, o anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Her iki taraf da birbirlerinden şikayetçi oldu.

SALDIRIYA TEPKİ

Aile Hekimleri Derneği, Tercan 3 No'lu Aile Sağlık Merkezi'nde yaşanan olaya tepki gösterdi. Dernek yönetiminin yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Hekimler ve sağlık çalışanları olarak yaptığımız bütün uyarılara ve dile getirdiğimiz taleplere rağmen ülkemizde 'sağlıkta şiddet' sorununun çözümü için etkili ve önleyici tedbirler bir türlü alınmamaktadır. Oysa hemen her gün yeni bir sağlıkta şiddet olayı yaşanmakta, hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız şiddete maruz kalmaktadır. Maalesef bu olaylara bir yenisi dün Erzincan, Tercan 3 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde eklenmiştir. İlaç yazdırmak için gelen hasta ve oğluna gerekli ilaçlar yazılıp reçete edilmiştir. Ancak hasta kendi reçetesini aldıktan sonra yeni ilaçlar istemiştir. Aile hekimimiz bu ilaçların hastanın kalbine ağır yük getirebileceğini söyleyerek yazmayınca, hasta, ilaçları kendisi için değil sosyal güvencesi olmayan oğlu için kendine reçete ettirmek istediğini söylemiştir. Hekim arkadaşımız bunun doğru olmayacağını, bu yolla devletin zarara uğrayacağını dile getirerek talebi geri çevirmiştir. İstedikleri ilaçlar yazılmayınca, hastanın oğlu, hekim arkadaşımıza hem sözle hem de fiziki olarak saldırmış, arkadaşımız merkezde bulunanların müdahalesiyle kendini kurtarabilmiştir" açıklamasında bulundu.

Anayasal haklarını sonuna kadar kullanmaya kararlı olduklarının belirtildiği açıklamada, "Bizler sağlıkta şiddet sorununun çözümünü öncelikli gündem maddelerimiz arasında tutuyoruz. Sağlıkta şiddetin önlenmesi adına etkili bir çözüm üretilmesi, gerekli düzenlemelerin yürürlüğe konulması ve sağlıkta şiddet sorununun bir an önce çözüme kavuşturulması için mücadele etmeye, anayasal haklarımızı sonuna kadar kullanmaya kararlıyız" denildi.

ANNESİNE İLAÇ YAZMAYAN DOKTORA SALDIRDI
ANNESİNE İLAÇ YAZMAYAN DOKTORA SALDIRDI
ANNESİNE İLAÇ YAZMAYAN DOKTORA SALDIRDI

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Erzincan, Arbede, Tercan, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANNESİNE İLAÇ YAZMAYAN DOKTORA SALDIRDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANNESİNE İLAÇ YAZMAYAN DOKTORA SALDIRDI - Son Dakika
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