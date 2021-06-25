Annesine karşı olan son görevi kendi yerine getirdi - Son Dakika

Diyanet Vakıf-Sen Denizli Şube Başkanı Mehmet Çoban, hayatını kaybeden annesine karşı olan son görevi bizzat kendisi yerine getirdi.

Denizli Türk Diyanet Vakıf-Sen Başkanı Mehmet Çoban'ın annesi, Ayşe Çoban vefat etti.

Yaşlılığa bağlı olarak vefat eden anne Ayşe Çoban için bugün Tavas'ın Gökçeler mahallesinde cenaze namazı düzenlendi. Mahalle halkının ve Çoban ailesinin yakınlarının katıldığı cenaze namazını aynı zamanda imam olan Ayşe Çoban'ın oğlu Mehmet Çoban kıldırdı.

Diyanet Vakıf-Sen Şube Başkanı Mehmet Çoban'ın kıldırdığı namazdan sonra, anne Ayşe Çoban'ın cenazesi Gökçeler Mahalle Mezarlığında defnedildi. - DENİZLİ