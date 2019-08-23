Annesine kızıp, beraber oturdukları evi yaktı
1 saat önce
Annesine kızıp, beraber oturdukları evi yaktı (2)TUTUKLANARAK, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİBursa'nın İnegöl ilçesinde, beraber yaşadığı evi yakan Onur Demirtok(28), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:27 Kaynak: DHA
Annesine kızıp, beraber oturdukları evi yaktı (2)
TUTUKLANARAK, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, beraber yaşadığı evi yakan Onur Demirtok(28), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde annesine kızdığı için evi yaktığını söyleyen Onur Demirtok, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Onur Demirtok, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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