Son Dakika Haberleri: Annesine kızıp, beraber oturdukları evi yaktı
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Annesine kızıp, beraber oturdukları evi yaktı

1 saat önce

Annesine kızıp, beraber oturdukları evi yaktı (2)TUTUKLANARAK, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİBursa'nın İnegöl ilçesinde, beraber yaşadığı evi yakan Onur Demirtok(28), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Annesine kızıp, beraber oturdukları evi yaktı (2)

TUTUKLANARAK, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, beraber yaşadığı evi yakan Onur Demirtok(28), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde annesine kızdığı için evi yaktığını söyleyen Onur Demirtok, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Onur Demirtok, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İnegöl, Bursa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:27 Kaynak: DHA
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