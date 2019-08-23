Son Dakika Haberleri: Annesine kızıp, beraber oturdukları evi yaktı (2)
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Annesine kızıp, beraber oturdukları evi yaktı (2)

1 saat önce

TUTUKLANDIBursa'nın İnegöl ilçesinde, beraber yaşadığı annesi Sevda Demirtok'a (50) kızıp evi yakan Onur Demirtok (28), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Annesine kızıp, beraber oturdukları evi yaktı (2), System.String[]

TUTUKLANDI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, beraber yaşadığı annesi Sevda Demirtok'a (50) kızıp evi yakan Onur Demirtok (28), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde annesine kızdığı için evi yaktığını söyleyen Onur Demirtok, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Onur Demirtok, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İnegöl, Bursa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 07:25 Kaynak: DHA
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